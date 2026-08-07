الأرجنتين: الشرطة تفض بالغاز وخراطيم المياه احتجاجات أمام الكونغرس

العالم/ استخدمت الشرطة الأرجنتينية خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين في بوينس آيرس احتجاجًا على قانون يناقشه الكونغرس يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للممتلكات الخاصة.

وأظهرت لقطات مصورة وصول عناصر الشرطة إلى موقع الاحتجاج وهم يوجهون رشقات مائية من خراطيم مثبتة على عربات باتجاه المتظاهرين، الذين احتموا خلف المتاريس حاملين العلم الأرجنتيني. كما أظهرت الصور حشودًا تتجمع في الشارع وتهتف بعد استخدام المياه، ثم قامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما اضطر المتظاهرين إلى التفرق والانسحاب من الشارع. وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنًا مع مناقشة الكونغرس مشروع قانون يقترح تخفيف القيود على تملك الأجانب للعقارات الخاصة في البلاد.