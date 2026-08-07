سيناتور مستقل: ترامب أخطر رئيس في تاريخ الولايات الاميركية

العالم/ وصف «بيرني ساندرز»، السيناتور المستقل والمخضرم الأميركي، في مقابلة تلفزيونية فجر الجمعة، الرئيس الاميركي «دونالد ترامب» بأنه أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقابلة التلفزيونية، قال ساندرز إن ترامب فاسد ومستبد، معتبراً أن الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكّل كارثة على أميركا.

وفي هذا الصدد، أوضح: «من وجهة نظري، دونالد ترامب هو أخطر رئيس في تاريخ البلاد. إنه سلطوي، وحاكم فاسد، وقد جرّنا إلى حرب مروّعة واجبي كسيناتور أميركي هو أن أبذل قصارى جهدي لمكافحة هذه السياسات الكارثية. لذا فهذه أولويتي الأولى. وأضاف السيناتور الأميركي أنه مستعد للتعاون مع أي شخص لوقف سياسات ترامب المروّعة ضد العائلات العاملة والبيئة وغيرها، قائلاً: «لكن النقطة الثانية هي أنه عندما أنظر إلى ما يحدث في أميركا، أرى أن الناس يريدون بديلاً لترامب. وهذا يتطلب منك أن تكون أكثر من مجرد معارض لترامب. الناس يريدون معرفة ما نفعله من أجلهم».