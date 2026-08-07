توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا

العالم/وقعت السعودية وباكستان وتركيا، يوم الجمعة في مكة المكرمة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها، وذلك في إطار تعزيز أمنها وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي بينها.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيا نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهرا.

وقالت المصادر إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان جاءت تتويجا لحراك سياسي ودبلوماسي مستمر، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتصاعد المخاوف المرتبطة بالأمن الإقليمي وسلامة الممرات البحرية. وأضاف الربيعان، نقلا عن مصادر سعودية، أن الاتفاقية الدفاعية الثلاثية شكلت الملف الأبرز في قمة مكة، مشيرا إلى أن العمل عليها استمر لنحو عامين وشمل اجتماعات فنية وسياسية متواصلة.