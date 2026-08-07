بكين: الاستراتيجية النووية الأميركية قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد

روسيا اليوم/ اعتبر الخبير العسكري الصيني تشانغ جونشي أن الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة، قد تزيد من مخاطر عدم الاستقرار العالمي وتؤدي إلى سباق تسلح جديد.

وقال تشانغ جونشي "تكمن فعالية الردع النووي في العتبة العالية للغاية لاستخدامه والعواقب المدمرة التي ينطوي عليها" كما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.

وأضاف: "قيام الولايات المتحدة بخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية عمدا لن يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار النووي العالمي وإثارة سباق تسلح جديد". وأشار الخبير الصيني إلى أن اتباع مثل هذه الاستراتيجية "مدمر للذات".

وتابع: "هذا النهج المتهور، المدفوع بالطموحات الاستراتيجية ومصالح المجمع الصناعي العسكري، لن يعزز الثقة في الردع النووي الأمريكي.