كوثري: ترامب زعم 106مرات إنه هزم إيران و75 مرة إن مضيق هرمز مفتوح

العالم: أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إسماعيل كوثري أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران ومضيق هرمز تحمل تناقضات واضحة، مشيراً إلى أنه كرر ادعاءات مختلفة خلال فترات زمنية متباعدة.

وقال كوثري في تصريح صحفي إن ترامب زعم 106 مرات أن الولايات المتحدة «هزمت إيران»، و95 مرة أنها «دمّرت إيران»، و88 مرة أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريباً، كما زعم 75 مرة إن مضيق هرمز مفتوح.

وتسائل قائلا: إذا كان مضيق هرمز مفتوحاً كما يدّعي ترامب، فلماذا أعادوا إشعال حرب هرمز التي استمرت 17 يوماً؟

وأشار كوثري إلى أهمية مضيق هرمز، موضحاً أن ما بين 18 و25 بالمئة من الطاقة العالمية يمر عبره، مؤكداً أن قيادة والسيطرة على المضيق أصبحت بيد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وأضاف: خلال زيارتي إلى محافظة هرمزغان جنوب ايران شاهدت ميدانياً أن قيادة وسيطرة مضيق هرمز بيد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، ولا يُسمح لأي ناقلة نفط أو سفينة بالعبور.