أسعار الذهب تتجاوز 4200 دولار للأونصة لأول مرة منذ شهر

موسكو / وكالات: قفزت أسعار الذهب، الأربعاء أكثر من 1% لتتجاوز حاجز 4200 دولار للأونصة لأول مرة في نحو شهر، مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن ‌مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.07% ليصل إلى 4196.9 دولار للأونصة.

وخلال التعاملات صعدت العقود إلى 4200.22 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 6 يوليو الماضي.