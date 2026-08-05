إغلاق هرمز يُربك حسابات سوق حمض الكبريتيك العالمي

طهران-تسنيم:-كشف إغلاق مضيق هرمز مدى اعتماد السوق العالمية لحمض الكبريتيك على هذا الممر البحري الحيوي.

الاضطرابات الناجمة عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز امتدت إلى السوق العالمية لحمض الكبريتيك، ما زاد المخاوف بشأن تأمين إحدى أهم المواد الأولية المستخدمة في الصناعات التعدينية وقطاع الطاقة والزراعة.

ويُعد حمض الكبريتيك من المواد الأساسية في معالجة الخامات المعدنية وإنتاج العديد من المعادن الاستراتيجية. وتُظهر الدراسات أن سوق هذا المنتج كانت تعاني من محدودية المعروض حتى قبل اندلاع المواجهات، إذ ارتفعت أسعاره بنحو 500% مقارنة بالفترات السابقة.

وبحسب التقييمات، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 24% من الإنتاج العالمي للكبريت، وأي اضطراب في إنتاج هذه المادة أو نقلها يمكن أن يؤثر في سلسلة إمدادات حمض الكبريتيك. وفي الوقت نفسه، لا يمتلك العديد من المنتجين مخزونات تكفي سوى لبضعة أسابيع أو شهرين كحد أقصى.

وقد يؤدي نقص حمض الكبريتيك إلى تعثر إنتاج مجموعة واسعة من المعادن الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 20% من الإنتاج العالمي للنحاس، و50% من إنتاج اليورانيوم، و30% من إنتاج النيكل تعتمد على هذه المادة، ما يجعل تراجع إمداداتها عامل خطر على إنتاج هذه المعادن.

ولا تقتصر المنافسة على تأمين حمض الكبريتيك على الصناعات التعدينية فحسب، إذ يُخصص نحو 60% من الاستهلاك العالمي لهذه المادة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، الأمر الذي يجعل أي انخفاض في المعروض تحدياً مباشراً للقطاع الزراعي والأمن الغذائي.

ويرى خبراء أن استمرار القيود على إمدادات حمض الكبريتيك قد يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية للأسمدة الكيميائية، وهو ما سينعكس لاحقاً على تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية وعلى سوق المواد الغذائية العالمية.

وبالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات، فرضت بعض الدول المنتجة، ومنها روسيا وكازاخستان وتركيا، قيوداً على صادرات الكبريت لتلبية احتياجات صناعاتها المحلية، وهو ما زاد من الضغوط على السوق العالمية لحمض الكبريتيك.

كما تشير التقديرات إلى أنه حتى في حال إعادة فتح مسارات النقل بشكل كامل، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد قد تؤدي إلى استمرار نقص هذه المادة الأولية في الأسواق العالمية لفترة أطول.