نابولي يوضح سبب غياب لوكاكو عن معسكر الفريق

أكد نادي ​نابولي​ الإيطالي أن مهاجمه البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ لم ينضم بعد إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن غيابه يأتي وفق اتفاق مسبق يمنحه أيامًا إضافية من الراحة قبل الالتحاق بالتدريبات خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يواصل وكيل أعمال اللاعب دراسة الخيارات المتاحة لتحديد مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته. وذكر الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ​أتلانتا يونايتد​ الأميركي يعد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي، إلى جانب أندية أخرى تراقب موقفه. ومن المنتظر أن تتضح وجهة لوكاكو خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار مع نابولي أو خوض تجربة جديدة خارج ​الدوري الإيطالي​.