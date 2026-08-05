باريس سان جيرمان يحسّن عرضه لضم الحارس الياباني سوزوكي

يستعد نادي ​باريس سان جيرمان​ لتقديم عرض جديد ومحسّن من أجل التعاقد مع حارس المرمى الياباني في صفوف ​بارما​ ​زيون سوزوكي​، بعدما لم ينجح عرضه الأول، الذي بلغت قيمته 28 مليون يورو إضافة إلى المكافآت، في حسم الصفقة.

وبحسب آخر المستجدات، فإن العرض الجديد لن يقتصر على رفع القيمة المالية فحسب، بل سيتضمن أيضاً هيكلة مختلفة للصفقة، إلى جانب مكافآت إضافية، في محاولة لإقناع النادي البائع بالموافقة على انتقال الحارس الياباني إلى بطل فرنسا.

وفي حال إتمام التعاقد، فإن الخطة المطروحة تقضي بانضمام سوزوكي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مباشرة من باريس سان جيرمان، بهدف منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرة في الدوري الإيطالي.