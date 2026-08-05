فيغو يطالب برحيل انفانتينو ويشعل أزمة جديدة داخل فيفا

فجّر النجم البرتغالي ​لويس فيغو​ أزمة جديدة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما طالب رئيسه ​جياني انفانتينو​ بالاستقالة الفورية، متّهماً إياه بخداع مجتمع كرة القدم والسعي لتحقيق مصالح شخصية.

وفي مقال نشره بصحيفة بريطانية، وصف فيغو تصرفات انفانتينو بأنها الأكثر خداعًا وأنانية خلال مسيرته الرياضية، منتقدًا خطته لبيع حصص تجارية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأكد أن رئيس ​فيفا​ فقد دعم كبار المسؤولين والاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الضرر الذي لحق بسمعة المؤسسة أصبح كبيرًا، ومختتمًا رسالته بالدعوة إلى رحيله حفاظًا على مستقبل كرة القدم.