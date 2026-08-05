المدافع الايراني نعمتي ينتقل الى لوسيل القطري

أعلن نادي ​لوسيل​ القطري تعاقده مع المدافع الإيراني ​علي نعمتي​، وذلك لتدعيم صفوف الفريق إستعداداً للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي منشورًا ترحيبيًا باللاعب، معلقًا: «أهلًا بك في لوسيل، علي نعمتي»، مُعلنًا انضمامه رسميّاً إلى صفوف الفريق.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات إدارة نادي لوسيل لتعزيز الفريق بعناصر جديدة، في إطار الاستعداد للمنافسات المُقبلة، حيث يطمح النادي إلى الظهور بصورة قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد بأول ظهور له بدوري نجوم بنك الدوحة.