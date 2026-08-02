الأمن القومي الصهيوني: إيران فرضت معادلة جديدة في المنطقة

طهران-مهر:-قال مركز الأمن القومي الإسرائيلي ان إيران فرضت معادلة جديدة في المنطقة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

وقال يوني بن مناحيم، المسؤول البارز في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمن: إن سيطرة إيران على الممرات البحرية الإستراتيجية، سواء في مضيق هرمز أو باب المندب، منحتها ورقة ضغط فعّالة، وهي تسعى إلى فرض معادلة جديدة وإعادة تعريف قواعد اللعبة في المنطقة.

موقف إيران واضح تمامًا؛ فمن وجهة نظر طهران، لن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وتسعى إيران إلى تثبيت النفوذ الذي حققته خلال الحرب ضمن إطار سياسي ورسمي.