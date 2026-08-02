جامعة طهران للعلوم الطبية تحصد المركز الأول في غرب آسيا

طهران-تسنيم:-حققت جامعة طهران للعلوم الطبية المركز الأول على مستوى إيران وغرب آسيا في المجال الطبي، وذلك ضمن تصنيف "سيماجو" العالمي لعام 2026.

ونجحت جامعة طهران للعلوم الطبية، في نتائج نظام التصنيف الدولي للمؤسسات (SCImago Institutions Rankings - SIR) لعام 2026، في تثبيت مكانتها بصفتها الجامعة الطبية الأبرز في البلاد، وحصدت في المجال الطبي المرتبة 131 عالمياً، والمركز الأول في إيران، والمركز الأول في منطقة غرب آسيا.

ويعد نظام تصنيف "سيماجو" أحد أكثر الأنظمة العالمية مصداقية في تقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يقيم أداء الجامعات بناءً على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: الأداء البحثي، والابتكار، والتأثير الاجتماعي.

ولا يقتصر هذا التصنيف على حجم الإنتاج العلمي فحسب، بل يدرس أيضاً مؤشرات مثل جودة الأبحاث وتأثيرها، والتعاون العلمي الدولي، والأنشطة التكنولوجية، ومدى وضوح الرؤية والاعتراف العالمي بالإنجازات العلمية للجامعات.

وبناءً على النتائج المنشورة، وإلى جانب تحقيقها المرتبة 131 عالمياً في المجال الطبي، نالت جامعة طهران للعلوم الطبية في التخصصات الأخرى المراتب التالية:

طب الأسنان: المرتبة 37 عالمياً.

الأمراض الجلدية: المرتبة 49 عالمياً.

أمراض النساء والتوليد: المرتبة 73 عالمياً.

الصحة العامة والبيئية والمهنية: المرتبة 96 عالمياً.

علم الأوبئة: المرتبة 139 عالمياً.

وحسب تقرير العلاقات العامة لنيابة الشؤون الدولية بجامعة طهران للعلوم الطبية، فإن كسب هذه المكانة الدولية يعكس استمرار حضور الجامعة ضمن المؤسسات العلمية المؤثرة في العالم، ويظهر قدراتها في تطوير أبحاث عالية الجودة، والارتقاء بالتعاون العلمي الدولي، وتعزيز المرجعية العلمية للبلاد.

وسيمهد ارتقاء مكانة جامعة طهران للعلوم الطبية في أنظمة التصنيف الدولية الطريق لتطوير التفاعلات العلمية، وزيادة التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المرموقة في العالم، وتعزيز مكانة الجامعة في مجالات التعليم، والبحث، والابتكار.