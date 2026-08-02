عراقجي: أي عدوان أميركي- صهيوني سيواجه برّد حاسم من قواتنا المسلحة

طهران-فارس:-أكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استعداد ايران للرد الحازم على اي اعتداء امريكي.

وقد أجرى الوزير عراقجي، اتصالات هاتفية مع كل من المارشال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، وبن فرحان وزير خارجية السعودية بحث خلالها آخر التطورات الإقليمية، وتبادل الآراء حول تداعيات الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها امريكا، وخطر تصعيد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة.

كما حذّر وزير الخارجية في هذه الاتصالات من أي إجراء مغامر من جانب الجيش الأمريكي، مؤكداً على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وأمن البلاد، والرد الحازم على أي اعتداء.

كما أكد عراقجي أن أي عدوان أمريكي وصهيوني سيواجه برّد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية.

وفي إطار استكمال مشاوراته الدبلوماسية الجارية ، تباحث سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مع فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، بشأن استمرار المؤامرات والإجراءات العدوانية لأمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحفظ السيادة، وسلامة الأراضي، والأمن القومي للبلاد، مؤكداً أن أي عدوان أو خطوة عدائية من جانب أمريكا والكيان الصهيوني، أو مشاركة ومواكبة من دول المنطقة، ستواجه برّد حاسم ومتناسب من قواتنا المسلحة المقتدرة، وأن مسؤولية كافة التداعيات الناجمة عن مثل هذه المغامرات تقع على عاتق مسببيها.