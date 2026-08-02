استاذ في جامعة شيكاغو : هيمنة اميركا على العالم منتهية الصلاحية

طهران- كيهان العربي

قال البروفيسور الاميركي " جان مرشايمر" :

مع ما لنا من قوة الا اننا هزمنا من قبل ايران هزيمة كارثية لايمكن سترها.

وأكد الاستاذ : ان جميع السبل العسكرية الاميركية ضد ايران قد فشلت وحتى

في حال شن هجوم بري فان النصر الحاسم سيكون لايران.

وأضاف : يكفي ان تودي مسيرة شاهد 136 باميركا الى الهاوية. وهي مسيرة تعمل على نطاق واسع وبالامكان ان تسجل حضورا في أي مكان فجعلت هذه المسيرة اميركا في وضع لايحسد عليه في العالم اذ انتهت الهيمنة الاميركية على العالم.

ان ما أخل بالماكنة الحربية الاميركية ليست الصواريخ الباهظة التكلفة وانما الامر يتضح بحساب اولي وهو ان الجيش الاميركي قد أنفق خلال الايام الستة الاولى من حرب ال 12 يوماما يقرب من 12مليار دولار.

ولاجل حفظ ماء وجه اميركا قدرت وسائل اعلام غربية مثل "نيويورك تايمز" سعر

مسيرة شاهد 136 ب 25 ألف دولار في الوقت الذي ينخفض سعر هذه المسيرة الايرانية بمسافة كبيرة.

وتقدر نسبة الانفاق بين المسيرة الايرانية وقيمة الصواريخ الاميركية التي تعمل كمضادات جوية بهوة واسعة.اذ ان سعر صاروخ باتريوت يعادل ثمانية مليون دولار بينما سعر صاروخ اس ام تو يقدر باربع ملايين دولار ونصف المليون دولار.