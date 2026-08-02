يوفنتوس يتراجع عن صفقة مارتينيز بسبب التكلفة المرتفعة

أبلغ نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي نظيره ​أستون فيلا​ الانكليزي بقراره عدم المضي قدمًا في صفقة التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو "ديبو" مارتينيز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب الصحافي الايطالي فابريزيو رومانو ، اتُخذ القرار داخليًا في إدارة يوفنتوس قبل أيام، قبل أن يتم إبلاغ النادي الإنكليزي رسميًا، بعدما اعتبر مسؤولو "السيدة العجوز" أن التكلفة المالية للصفقة تفوق حدودهم في الوقت الراهن.

وكان مارتينيز، ضمن قائمة اهتمامات يوفنتوس لتدعيم مركز حراسة المرمى، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب صعوبة الوصول إلى اتفاق مالي مناسب بين الطرفين.

ويواصل أستون فيلا الاحتفاظ بحارسه الأساسي، الذي لعب دورًا بارزًا في نجاحات الفريق خلال المواسم الأخيرة، وسط ترقب لمستقبله في ظل اهتمام عدد من الأندية بخدماته.