مونتاغلياني يبرز كأبرز المرشحين لخلافة انفانتينو بدعم اوروبي

تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع تزايد الحديث عن إمكانية ترشح رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتاغلياني لخلافة ​جياني انفانتينو​.

وذكرت تقارير أن مونتاغلياني يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي، بعدما اصطف الطرفان ضد مقترحات إنفانتينو المتعلقة بالسماح باستثمارات خاصة في كأس العالم، والتي جرى سحبها أخيراً.

وأشار الصحفي بن جاكوبس إلى أن مونتاغلياني قد يبدأ السباق بدعم كبير إذا توحدت اتحادات الكونكاكاف وأوروبا خلفه.

وفي المقابل، نفى ناصر الخليفي وجود أي نية لديه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، بينما يواجه انفانتينو ضغوطاً متزايدة قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.