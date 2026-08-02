خبراء يؤكدون نقل طائرات "بوينغ" أسلحة ومرتزقة لقوات الدعم السريع

روسيا اليوم/ أظهرت مسودة تقرير للأمم المتحدة من المقرر نشره في سبتمبر توصل خبراء بالمنظمة إلى أن طائرات من طراز بوينغ 727، نقلت مقاتلين مرتزقة وأسلحة لقوات الدعم السريع السودانية. وتقدم هذه النتائج تفاصيل مهمة إضافية حول الدور الذي لعبته الطائرات في دعم قوات الدعم السريع، وهي القوة التي يتهمها محققو الأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور ‌بالسودان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وجاء في التقرير: "تلقت اللجنة معلومات موثوقة من أربعة مصادر تفيد بأن الطائرات نقلت مقاتلين تابعين لقوات الدعم السريع ومرتزقة، بالإضافة إلى معدات عسكرية، تضم طائرات مسيرة وأسلحة".وذكر التقرير أنه استند في معلوماته إلى شاهدين في نيالا، المركز العسكري واللوجستي الرئيسي لقوات الدعم السريع في دارفور، ومراسلات من دولتين من الأعضاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتتبع تحقيق أجرته "رويترز" ثلاث طائرات بوينغ قديمة "تشغلها شركات مرتبطة بستيفن شوليس، وهو جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي ومتعاقد منذ فترة طويلة مع الحكومة الأمريكية، من مطار في ​تشاد إلى مراكز لوجستية تستخدمها قوات الدعم السريع في السودان وليبيا والصومال".