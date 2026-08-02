الحشد الشعبي ينفذ حملة خدمية لبلدية النجف الأشرف بمناسبة الاربعين

* القضاء العراقي يسترد 20 مليار دينار من قضايا فساد واحتيال

بغداد – واع/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، انطلاق حملة خدمية كبرى لإسناد مديرية بلدية النجف الأشرف، وتنفيذ أعمال التنظيف ورفع النفايات وإدامة الشوارع.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “بتوجيه من رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، انطلقت الحملة الخدمية الكبرى التي تنفذها مديرية الجهد الخدمي والهندسي، لإسناد مديرية بلدية النجف الأشرف، عبر تسخير الآليات التخصصية والملاكات الفنية لتنفيذ أعمال التنظيف ورفع النفايات وإدامة الشوارع. وأضاف البيان: “تأتي الحملة دعمًا للجهود الخدمية المقدمة للزائرين خلال زيارة الأربعين”.

في السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، ان عدد الزائرين الوافدين من خارج العراق وصل لأكثر من 4.4 ملايين وافد لأداء الزيارة الأربعينية، فيما أشار الى عدم تسجيل أي خروقات أمنية في الزيارة.

وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الوافدين الزائرين من خارج العراق من جميع المنافذ، منذ الأول من شهر محرم وحتى اليوم، وصل إلى 4 ملايين و465 ألفاً و79 وافداً"، مبيناً أن "حركة الزائرين تشهد كثافة ودخول الزائرين عبر المنافذ مستمرة".

وأضاف، أن "كثافة الزائرين في جميع المحاور جيدة ولا توجد أي خروقات أمنية مع استمرار تواجد القادة والآمرين".ولفت إلى أن "التفويج العكسي للزائرين مستمر"، مشيراً إلى "استنفار الجهد الخدمي مع تفعيل جهود المرور والدفاع المدني الى جانب تفعيل الجهد الاستخباري في كافة المحاور".

وأكد، أن "رئيس الوزراء يتابع خطط الزيارة باستمرار من خلال التوجيهات والدعم لكافة اللجان المنضوية تحت اللجنة العليا للزيارة المليونية، مما أسهم بشكل كبير جدا في نجاح الخطة وتوفير المرونة لها بما انعكس إيجاباً على راحة الزائرين". في جانب آخر، ذكرت الميادين، أنه أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسل الأموال في العراق، يوم الأحد، عن استرداد مبلغ 20 مليار دينار عراقي (نحو 15.27 مليون دولار أميركي)، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري والاحتيال المالي.

وأكّدت المحكمة استمرار إجراءاتها القانونية بحق المتورطين والمخالفين الذين يلجؤون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام، مشددةً على مواصلة جهودها لضمان ملاحقتهم واستعادة الأموال المنهوبة.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، المتهم بقضايا الفساد وغسل الأموال.