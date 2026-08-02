حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان بإلزام الاحتلال الانسحاب الكامل من غزة

بعد لقاء وفديهما بالقاهرة وتأكديهما على وحدة الموقف الفلسطيني ..

* شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

طهران/إرنا- أكدت حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين على "ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف أشكال العدوان والقتل والاغتيالات كافة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإدخال احتياجات المواطنين كافة".

واعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ان وفدا من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية المحتلة "زاهر جبارين"، التقى وفدا من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة أمينها العام "زياد النخالة"، في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على "تطوير العمل المشترك والمواقف الوطنية الموحدة، وبذل الجهود كلها من أجل حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة". وأكد المجتمعون "ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف أشكال العدوان والقتل والاغتيالات كافة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإدخال احتياجات المواطنين كافة".

كذلك، دعوا إلى الإسراع في "دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتحمّل مسؤولياتها فوراً تجاه المواطنين".

وبحث اللقاء الأوضاع المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس المحتلتين، وما يقوم به الاحتلال من جرائم وعمليات تهويد متسارعة، إضافة إلى تكثيف جرائمه ضد الأسرى، وسبل التعامل مع هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق يُعطي ضوءاً أخضر لاستمرار هذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، جرى خلال اللقاء، اتصال هاتفي ضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "خليل الحية"، والامين العام لحركة الجهاد الإسلامي "زياد النخالة"، حيث أكدا ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب العدوانية المستمرة عليه.

وأمس، أكدت "حماس"، تعاملها والفصائل الفلسطينية بمسؤولية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة. وجاء اللقاء في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال الصهيوني إبادةً ممنهجةً في قطاع غزة، بنسف المنازل وتفجيرها والاعتداء على المواطنين العزّل.

في السياق، وخلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة بحث وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، سبل تعزيز العمل المشترك وتوحيد المواقف الوطنية.

وبحسب بيان لحركة حماس، أكد الجانبان خلال اللقاء أمس السبت ضرورة بذل الجهود لحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة، إلى جانب إلزام الاحتلال بوقف العدوان والقتل والاغتيالات، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والبدء بخطوات التعافي المبكر وإدخال احتياجات المواطنين.

وشدد المجتمعون على أهمية الإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، كما بحثوا الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، وجرائم الاحتلال وعمليات التهويد، إضافة إلى أوضاع الأسرى وسبل مواجهة هذه الانتهاكات.

وأشار البيان إلى إجراء اتصال هاتفي خلال اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، حيث أكدا ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب المستمرة عليه.

في جانب آخر، استشهد تسعة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ فجر امس جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وطال القصف الإسرائيلي شقة سكنية في خانيونس ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم طفل.

كما استشهد مسن فلسطيني وزوجته وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية جنوب دير البلح وسط القطاع. بالإضافة إلى استشهاد أربعة أشخاص جراء قصف على مدينة غزة.