هجوم ليلي روسي على كييف وزيلينسكي يطلب دفاعات جوية

شنت روسيا هجوما ليلياً جديداً بصواريخ بالستية على كييف أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح العشرات. من جهته جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مطالبه لحلفائه بتزويد بلاده بالدفاعات الجوية. في المقابل تحدثت مصادر روسية عن صد هجمات بالطائرات المسيرة على عدد من المناطق الروسية.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أولغوفكا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وبلدة ليوبيتسكويه في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، واستمرار تقدم قواتها على كافة المحاور.