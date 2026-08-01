لتوسيع التعاون العلمي مع جامعات آسيا والعالم الإسلامي

طهران/إرنا- أكد رئيس معهد الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي (ISC) "محمد مهدي علويان مهر" خلال اجتماعات افتراضية مع مسؤولي جامعات مالايا (UM) والجامعة الوطنية الماليزية (UKM) وجامعة أوكان في إسطنبول، أهمية توسيع التعاون البحثي، وتبادل المعرفة، وإقامة شراكات ستراتيجية طويلة الأمد وذلك في إطار تعزيز شبكة التعاون العلمي للمعهد في آسيا والعالم الإسلامي.

وأوضح "علويان مهر" خلال هذه الاجتماعات الافتراضية، أن توسيع الدبلوماسية العلمية وتعزيز شبكات الجامعات الدولية يمثلان ضرورة ملحة؛ مؤكدا أن تبادل المعرفة، والإفادة من القدرات البحثية المشتركة، وإرساء علاقات مستدامة بين الجامعات والمؤسسات العلمية، تعد من أبرز متطلبات الارتقاء بالمكانة العلمية للدول على الساحة الدولية.

واستعرض رئيس معهد الاستشهاد المرجعي والرصد للعلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي (ISC) إمكانات المعهد ومهامه، مضيفا أن المعهد عمل على مدى العقدين الماضيين في مجالات القياسات العلمية، وتصنيف الجامعات، وتقييم البحوث والدوريات العلمية، وتحليل البيانات البحثية، ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ليصبح أحد المؤسسات المرجعية الرائدة في العالم الإسلامي.

كما استعرض قواعد البيانات والمنصات العلمية والتكنولوجية التابعة لمعهد (ISC)، وأنظمة معلومات الباحثين، وبرامج المعهد الرامية إلى تطوير إدارة البحث العلمي، وتعزيز التواصل العلمي، ودعم التعليم العالي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ مؤكدا أن تعزيز التكامل بين المؤسسات العلمية الرائدة من شأنه الإسهام في الارتقاء بجودة البحوث، وتطوير الابتكار، ومواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت "علويان مهر" إلى أن المعهد، من خلال توسيع علاقاته مع الجامعات المرموقة في ماليزيا وتركيا وسائر الدول، يعزز شبكة التعاون العلمي في العالم الإسلامي ومنطقة آسيا، ويمهد الطريق لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل المعرفة، والارتقاء بالمكانة الدولية للمؤسسات الجامعية.