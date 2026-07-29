"رويترز": الدعم الأميركي لإسرائيل يواجه بتآكل تأييد الديمقراطيين

أشارت وكالة "رويترز" إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، والمواجهة العسكرية مع إيران وعلاقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجمهوريين، أدت إلى تآكل في تأييد الديمقراطيين لإسرائيل.

وقالت الوكالة إن هذا التآكل الملحوظ يهدد بتحويل واحدة من أعرق التحالفات الأمريكية إلى خط فاصل حزبي عميق، في تحول يعكس تغيرا جوهريا في المزاج السياسي داخل الحزب الديمقراطي.

وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعا حادا في دعم إسرائيل بين الناخبين الديمقراطيين، حيث فاز مرشحون ينتقدون سياسات إسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب، في وقت أصبح فيه حتى المشرعين المعتدلين أكثر استعدادا لتحدي عقود من الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، الذي يبلغ 3.8 مليار دولار سنويا.