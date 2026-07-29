تفكيك أربع خلايا عملياتية لمجموعات إرهابية تكفيرية في جنوب شرق ايران

طهران / تسنيم: أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك 4 خلايا عملياتية لمجموعات إرهابية-تكفيرية، مع توقيف 15 إرهابياً آخرين في جنوب شرق البلاد.

ونقلا عن المديرية العامة للأمن في محافظة سيستان وبلوشستان أنه واستمرارا للعمليات الهجومية-الدفاعية التي تقوم بها كوادر وزارة الامن الايرانية في المديرية العامة للأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان، تم رصد 4 خلايا منظمة عميلة تابعة لمجموعات إرهابية-تكفيرية موالية لأجهزة الاستخبارات الصهيوامريكية المعادية، وذلك عند دخولها إلى البلاد، وقبل قيامها بأي عمل تخريبي، وفي سلسلة من العمليات التي نفذتها قوات الأمن بالمحافظة في مدن زاهدان، تشابهار، إيرانشهر، خاش، تفتان، نيكشهر وقصرقند، تم توقيف 15 شخصاً من الأعضاء الرئيسيين لهذه الفرق العملياتية العميلة، كما تم ضبط عدد من أسلحة الكلاشينكوف مع الذخائر المرتبطة بها".

وكان هؤلاء المرتزقة الصهيوامريكيون يخططون لتنفيذ مشاريع العدو المتمثل في زعزعة أمن المحافظة، ومهاجمة البنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والقضائية وغيرها.

يُذكر أنه في وقت سابق، وخلال شهر حزيران/يوليو الماضي، وقعت 4 فرق إرهابية أخرى في كمين كوادر وزارة الأمن الايرانية وحافظي أمن المحافظة، مما أسفر عن مقتل شخصين وتوقيف 10 آخرين.

ونظراً لاستمرار محاولات العدو لزعزعة الأمن في المحافظة، فإن الأبعاد المختلفة لهذه الشبكات الإرهابية (من حيث الجهات المرتبطة بها محلياً وغير ذلك) لا تزال قيد المزيد من التحقيقات الأمنية.