خدمة زوار الاربعينية عند المنافذ الحدودیة ترتكز أساساً على الجهود الشعبية

طهران/ارنا- صرح مساعد وزير الداخلية، رئيس لجنة الاربعين المركزية "علي اكبر بورجمشيديان"، بأن الجزء الاكبر من الخدمات المقدمة لزوار الزيارة الاربعينية في المنافذ الحدودية يتم بجهود شعبية، مشيرا الى توفير خدمات مناسبة للزوار في المنافذ.

وصرح العميد “بورجمشيديان” الأربعاء خلال اجتماع لجنة الأربعين في محافظة خوزستان ( جنوبي البلاد): لقد هيأنا الظروف الأكثر أماناً لمواطنينا في المنطقة، ليتوجه الزوار للمشاركة في مسيرة الأربعين بكل طمأنينة وأمان؛ وإن هذا الاستقرار الأمني هو ثمرة جهود الإخوة الأعزاء في الجيش، والحرس الثوري، وقوات التعبئة (البسيج)، وحرس الحدود.

كما ثمن التعاون الوثيق للقوات الأمنية العراقية، وفي مقدمها الشرطة والجيش والحشد الشعبي، معربا في الوقت ذاته عن بالغ شكره وامتنانه لجميع الأجهزة الأمنية الإيرانية ومنتسبي وزارة الأمن.

وصرح بورجمشيديان: منذ اللحظة التي استهدف فيها الأمريكيون المجرمون منفذ شلمجة الحدودي ( جنوبي البلاد) ، تضاعفت عزيمة أبناء الشعب، حيث تؤكد الإحصاءات تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الزوار ولقد برهن شعبنا مجدداً على اقتداره، لتجسد ملحمته وصموده قوة البلاد.