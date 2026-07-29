ترامب وزيلينسكي يناقشان مشروع تصنيع صواريخ باتريوت

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الثلاثاء، جهود إحياء محادثات السلام مع روسيا، ومسألة السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت الاعتراضية، قبل حضور جنازة السناتور الأميركي ليندسي غراهام المعروف بدعمه القوي لكييف.

وعقد زيلنسكي اجتماعاً خاصاً مع ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في ​غياب الصحافيين قبل مراسم تأبين غراهام بعد الظهر. كما أجرى محادثات مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في فندق بواشنطن، والتقى أعضاء في ‌مجلس الشيوخ الأميركي في مبنى الكابيتول.

وأتاحت هذه الزيارة السريعة فرصة لزيلنسكي لتعزيز الدعم العسكري في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا دفئاً لم تشهده منذ أشهر.