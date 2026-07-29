تظاهرة في كراكاس تطالب بإجراء انتخابات حرة

تظاهر نحو 300 شخص من أنصار المعارضة الفنزويلية في العاصمة كراكاس، الثلاثاء، للمطالبة بإجراء انتخابات، وذلك قبل أيام قليلة من بدء المحادثات المرتقبة في الأول من آب/أغسطس بين الحكومة والمعارضة تهدف إلى تنظيم عملية انتقال سياسي برعاية وإشراف من الولايات المتحدة الأميركية.

وتزامنت هذه التحركات مع الذكرى السنوية الثانية للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2024، حيث تزعم المعارضة فوز مرشحها إدموندو غونزاليس بدعم من ماريا كورينا ماتشادو، مشيرةً إلى "حدوث تزوير"، في حين أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه حينها برئاسة البلاد، قبل أن تقوم الولايات المتحدة بعملية عسكرية في كراكاس بداية العام الحالي أدت إلى اختطافه مع زوجته.

وكانت حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ومجموعة من النواب السابقين في المعارضة (2015-2020) قد أعلنا منتصف حزيران/يونيو عن انطلاق مفاوضات لـ "تعزيز الديموقراطية".