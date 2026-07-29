مجموعة "حنظلة" تشن هجوما إلكترونيا ضد البنية التحتية للمياه في مينيسوتا

طهران-فارس:-أعلنت مجموعة حنظلة الإلكترونية أنها استهدفت، في عملية منسقة، أكثر من 30 منشأة لإمدادات المياه البلدية في ولاية مينيسوتا الأمريكية بهجوم إلكتروني، أدى، بحسب المجموعة، إلى تعطيل أنظمة التحكم في هذه المراكز.

واعلنت المجموعة أنها استهدفت، في واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية في الأشهر الأخيرة، أكثر من 30 منشأة لإمدادات المياه البلدية في ولاية مينيسوتا الأمريكية من خلال تنفيذ عملية منسقة.

كما أُعلن أن هذه الهجمات، التي استمرت يومين متتاليين، أدت إلى خلل خطير في أنظمة التحكم الآلية لهذه المراكز، ما اضطر بعض المدن إلى العمل يدويًا للحفاظ على خدمات الطوارئ.وقد باشرت السلطات الأمريكية على المستويين الفيدرالي والولائي تحقيقًا موسعًا. ورغم تأكيد المسؤولين على سلامة مياه الشرب وعدم وجود أي انقطاع كبير في الخدمات العامة، يرى الخبراء أن الهجوم مؤشر على تصاعد خطير في التهديدات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الأمن السيبراني الأمريكية تحقيقًا في نطاق الهجوم وكيفية تمكّن منفذيه من الوصول إلى الأنظمة.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من تحذير وكالات الأمن الأمريكية من تزايد التهديدات التي تواجه أنظمة التحكم الصناعية والمعدات الحيوية، كما كشف مجددًا عن هشاشة البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة.قبل ذلك بأيام، نسب باحث روسي في مجال الأمن السيبراني، عبر أحد المنتديات، الهجمات المعقدة إلى مجموعة "حنظلة" الالكترونية.