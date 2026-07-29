نقل عدد من الجرحى العراقيين جراء العدوان السعودي الأميركي إلى إيران

طهران / تسنيم: نُقل عدد من الجرحى جراء الهجمات العدوانية التي شنتها طائرات حربية سعودية وأميركية على مقرات الحشد الشعبي في العراق، صباح أمس الاربعاء إلى إيران عبر معبر خسروي الحدودي لتلقي العلاج اللازم.

حيث انه عقب الهجمات التي شنتها طائرات حربية أميركية وسعودية على مقرات قوات الحشد الشعبي العراقية صباح الأربعاء، نُقل عدد من الجرحى إلى إيران لتلقي العلاج.

ودخل هؤلاء الجرحى ايران عبر معبر خسروي الحدودي بالتنسيق مع فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر. وبعد تسليمهم عند الحدود، نقلت فرق الهلال الأحمر في محافظة كرمانشاه الجرحى إلى أحد المستشفيات المجهزة تجهيزًا جيدًا في غرب إيران، حيث بدأ علاجهم.

وبناءً على الفحوصات الأولية التي أجرتها الفرق الطبية، أُعلن أن الحالة العامة لجميع الجرحى مستقرة، ويستمر علاجهم المتخصص.

وشنت فجر الأربعاء طائرات حربية أمريكية وسعودية عدوانا على مقرات قوات الحشد الشعبي في مناطق مختلفة من العراق.