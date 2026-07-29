وزير الاتصالات الإيراني يعلن مضاعفة سعة شبكات الاتصال لزوار الأربعين

طهران/ارنا- أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، "ستار هاشمی" عن مضاعفة سعة النطاق الترددي الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع العراق لتوفير خدمة الإنترنت المجاني لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأكد هاشمي أن الوزارة عززت البنى التحتية للاتصالات في محافظة إيلام، باعتبارها المنفذ الرئيسي لعبور زوار العتبات المقدسة، مشيراً إلى افتتاح 78 مشروعاً اتصالاتياً في المحافظة.

وأضاف أن استقرار خدمات الاتصالات لا يقتصر على المكالمات اليومية، بل يشكل الأساس لتقديم الخدمات المستدامة للمواطنين والزوار، مؤكداً أن شبكات الاتصالات حافظت على استقرارها واستمرت في التطور رغم الأضرار التي لحقت ببعض البنى التحتية خلال الحرب والاعتداءات التي تعرضت لها البلاد، بفضل جهود الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن سعة الروابط الاتصالية مع العراق ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، وان خدمات التجوال (الرومينغ) لمشغلي الاتصالات أصبحت مفعّلة، كما تم اتخاذ إجراءات لمعالجة نقاط ضعف التغطية وضمان استقرار الشبكات خلال موسم الزيارة.

وكشف "هاشمي" أن وزير الاتصالات العراقي أبدى، خلال زيارته مؤخرا إلى بغداد، رغبة كبيرة في تعزيز التعاون مع إيران، لافتاً إلى توجيه دعوة له للمشاركة في أحد أكبر معارض التكنولوجيا في إيران مطلع شهر أيلول/سبتمبر، بهدف توسيع التعاون بين الشركات المعرفية والنخب التكنولوجية في البلدين.

وتعدّ محافظة إيلام، ولاسيما منفذ مهران الحدودي، من أبرز مسارات عبور زوار الأربعين، حيث يمر عبرها أكثر من 60% من الزوار المتوجهين إلى العتبات المقدسة.