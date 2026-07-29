بيلوتي يسلط الضوء على دور البيانات في تطوير الأداء

أكد فابريتسيو بيلوتي، مدير تقنية المعلومات في فريق أستون مارتن في الفورمولا 1، أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء، موضحًا أن دورها يتمثل في تزويد المهندسين والسائقين بالأدوات التي تساعدهم على فهم السيارة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

وأشار بيلوتي إلى أن الفريق يعمل على تطوير أنظمة المحاكاة، وتحسين البنية التقنية في الحلبات، إلى جانب الاستعداد لمشاريع مستقبلية مرتبطة بسيارات الفريق. وأضاف أن الهدف هو جعل أنظمة تقنية المعلومات تعمل بسلاسة في الخلفية، بحيث يتمكن العاملون من التركيز على استخراج أفضل أداء ممكن.

وأوضح أن أستون مارتن يعتمد على تحليل بيانات السيارة إلى جانب ملاحظات السائقين والمهندسين، كما يواصل توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات وتحسين العمليات الداخلية، مؤكدًا أن النجاح في الفورمولا 1 يعتمد على الجمع بين التكنولوجيا والخبرة البشرية والاهتمام بأدق التفاصيل.