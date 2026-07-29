الإيكونوميست تكشف هبوط شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها

العالم/ أظهر استطلاع أجرته مجلة "الإيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مستوى قياسي منخفض، في ظل استئناف العدوان الأميركي على إيران وتزايد الرفض الشعبي للحرب. وأفادت مجلة "الإيكونوميست" بأن صافي شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب انخفض إلى 25%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عودته إلى البيت الأبيض، مرجحةً أن يكون استئناف العدوان الأميركي على إيران في منتصف تموز/يوليو أحد أبرز أسباب هذا التراجع.

وأضافت المجلة أن معظم الأميركيين لا يؤيدون استمرار الحرب، إذ يرى 60% منهم أن الإدارة الأميركية تنفق مبالغ طائلة عليها. وفي السياق، أظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع إبسوس أن ثلث الأميركيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، وهو أدنى مستوى للتأييد منذ اندلاعها قبل 5 أشهر.