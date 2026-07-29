حركة النجباء العراقية تطالب بقطع التعاون مع السعودية

روسيا اليوم/ أدانت حركة النجباء في بيان "العدوان الأمريكي السعودي" الذي استهدف "عمق المدن العراقية بطائرات وصواريخ"، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق واعتداء على أمن البلاد.

وقالت الحركة إن هذا الهجوم يؤكد، على حد تعبيرها، أن "الاحتلال الأمريكي والتحالف السعودي" لا يعترفان بسيادة العراق أو بالعهود، مشيرة إلى أن دماء من سقطوا في الهجوم "لن تذهب هباء".

ودعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات حاسمة، أبرزها طرد القوات الأمريكية وإنهاء وجود قواعدها ومقراتها في البلاد. وطالبت النجباء أيضا بقطع جميع أشكال التعاون مع السعودية، متهمة إياها بأنها "ممول الإرهاب ضد العراق"، كما شددت على ضرورة خروج الحكومة من "الصمت" والاكتفاء ببيانات الشجب، معتبرة أن ذلك يشجع المعتدي على التمادي.

في السياق نفسه، دعت الحركة إلى تأمين منظومات دفاع جوي متطورة لحماية الأجواء العراقية ومحاسبة من وصفتهم بالمسؤولين عن ترك سماء البلاد "مستباحة"، متوعدة بأن ما جرى لن يمر من دون ثمن.