مورخ انگلیسی: تنها یک سند برای اثبات هولوکاست ارائه کنید

به بهانه یک فیلم درمورد هولوکاست-۲

علیرضا سلطانشاهی

از 1999 تا سال 2015 به عناوین مختلف و از جشنواره‌های متعدد 20 مقام و جایزه بدست آورده است. چرا که از 1994 تا سال 2017، در سینما 45 فیلم بازی کرده است و از 1992 تا 2011، 8 کار تلویزیونی در آثارش دیده می‌شود و تقریباً در همین سال‌ها، 6 کار تئاتر هم دارد او در چند سال اخیر در حوزه موسیقی نیز ورود کرده و حتی یک ویدئوگیم هم دارد. ریچل وایز همسر دانیل گریک (1) هنرپیشه نقش جیمزباند از سال 2011 می‌باشد.وایز به دلیل تعلقات یهودی و صهیونیستی نسبت به مشارکت در آثار صهیونیستی اهتمام دارد و فیلم انکار یکی از این آثار است. چنان که فیلم سان‌شاین (2) در سال 1999 از دیگر آثار او در مورد هولوکاست می‌باشد. و به احتمال زیاد در این حوزه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.این فیلم علی‌رغم سرمایه‌گذاری 10 میلیون دلاری، تنها 4/2 میلیون دلار در گیشه به دست آورد.داستان واقعی فیلمدیوید ایروینگ(3)، مورخ و پژوهشگر انگلیسی منکر هولوکاست علیه دبورا لیپشتات محقق یهودی آمریکایی مدافع هولوکاست، در دادگاه‌های انگلیسی اقامه دعوا می‌کند.او در سال 1996 به دلیل چاپ کتاب «انکار هولوکاست» که توسط لیپشتات در آمریکا و در سال 1993 منتشر شده بود، علیه نویسنده شکایت می‌کند چرا که لیپشتات در این کتاب او را متقلب و متعصب خوانده و متهم کرده بود که او اسناد واقعی را دستکاری و منهدم کرده است.لیپشتات دیگر با استخدام یک تیم حقوقی کارکشته که پیش از این پرونده پرش دیانا را در دست داشتند، موفق می‌شود که با حمایت مالی و معنوی صهیونیست‌ها، ایروینگ را در دادگاه محکوم نماید.دبورا لیپشتات از مادری آلمانی و پدری کانادایی در سال 1947 زاده شده و هم‌اکنون با گذشت 69 سال از عمرش در نیویورک تحت حمایت صهیونیست‌ها در عرصه دفاع از هولوکاست فعال است. او استاد دانشگاه رایموری است و در سال 1997 نیز از آن جایزه برای تدریس برتر دریافت کرده و از سوی بیل کلینتون به دلیل سوابق تحقیق و تدریس در امر یهود و هولوکاست در احداث موزه هولوکاست مورد مشورت قرار گرفته و حتی مسئولیتی در اداره آن برعهده می‌گیرد.چهار اثر برجسته او در این حوزه فراتر از ایمان (4) (1986) انکار هولوکاست (5) (1993) تاریخ محاکمه (6) (2005) که این فیلم بر همین اساس ساخته شده است و محاکمه آیشمن (2011) (7) بود که هانا آرنت(8) نیز با نگاهی متفاوت به محاکمه آیشمن در اورشلیم(9) پرداخته است که خوشایند صهیونیست‌ها نبود.نکات فیلم1- لیپشتات در ابتدای فیلم با طرح 4 محور و دلیل، افکار هولوکاست را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا به خیال خود در خلال فیلم این دلایل را رد کند. این چهار دلیل عبارتند از:- هیچ برنامه سازمان یافته‌ای برای قتل عام یهود وجود ندارد.- قربانیان یهودی بسیار کمتر از 6 میلیون نفر است.- هیچ اتاق گاز یا وسیله قتل‌عام یهود وجود ندارد.- هولوکاست برای افزایش شانس اسرائیل و دریافت غرامت ساخته شده است.و حال آنکه کتاب کالبدشکافی هولوکاست(10) ابعاد بسیار گسترده‌ای از افکار هولوکاست را با مقالات بسیار مستند و مستدل تحت مدیریت مرکز بازنگری تاریخی(11) در آمریکا، گرد آورده است که تاکنون نه‌ تنها هیچ مدافعی از هولوکاست یارای پاسخ‌دهی به آن را نداشته است. لیپشتات مبارزه‌طلبی موسسه بازنگری تاریخی را در فیلم به سخره می‌گیرد. در آنجا که ایروینگ ادعا می‌کند که اگر هر کس فقط یک سند، فقط یک سند از اثبات هولوکاست نشان دهد همین الان 1000 دلار به او خواهم داد. ادعایی که روبر فوریسون(12) نیز در کنفرانس هولوکاست تهران مطرح کرد و ادعا نمود که حتی یک سند مبنی بر اثبات هولوکاست وجود ندارد.2- دبورا لیپشتات در فرازی از فیلم، نام خود را رهبر و حمایت‌کننده و جنگجو معنی می‌کند و به هنگام حضور در انگلیس یک بار در ابتدای جریان دادگاه و یک بار به هنگام پیروزی در جریان دادگاه مقابل مجسمه بودیکا(13) قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که در نبرد با دشمنان همچون بودیکا (فرمانده یکی از قبیله‌های سلتی به‌نام آی سینی در انگلیس در سال 60 میلادی که باعث کشتار 70 هزار رومی می‌شود و در پایان نیز خود را مسموم می‌کند.)این دقیقاً شبیه داستان استر در دربار خشایارشاه که با توطئه عموی خود مردخای، کشتار 75 هزار ایرانی را طراحی و اجرا کرده و یهودیان هر سال به همین مناسبت آن را به عنوان عید پوریم جشن می‌گیرند.ـــــــــــــــــــــــــــــ1- Daniel Craig2- Sun Shine3- David Irving4- Beyond Belief5- Denying the Holocaust6- History on trial7- the Eichmann trial8- Hannah Arendt9- Eichmann in Jerusalem10- Disseting the holocaust the growing critigue of truth and memory - Editor: germar rudolf - 2003 - us Institute for historial review (www.IHR.org)11- institute for historical review. (www.ihr.org)12- Robert Faurisson13- Boudica