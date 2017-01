قاتل خاموش طی 8 ماه جان ۳۹ تهرانی را گرفت

اجرای طرح «سفیران نجات» برای کاهش حوادث گاز مونوکسیدکربن

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در 8 ماهه امسال 39 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند که این رقم نسبت به مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش یافته است.

در گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران آمده است: گاز مونوکسید کربن گازی است سمی که از احتراق ناقص کربن به وجود می‌آید، رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آنرا قاتل خاموش می‌نامند. وقتی CO وارد سیستم تنفسی شخصی شود بلافاصله با گلبول‌های قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می‌شود تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این مسئله در ابتدا سوزش چشم‌ها و پس از سپری شدن زمانی بین یک الی دو ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونواکسید موجود در مکان فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط می‌کند.در این حالت اعضای بدن گِزگِز کرده و اگر بدن شخص حساس باشد دچار خونریزی بینی می‌شود. اگر شخص سعی کند سرپا بایستد دچار سرگیجه به همراه حالت تهوع شده و چشم‌ها در این حالت اغلب سیاهی می‌رود. در ادامه ممکن است شخص دچار بیهوشی شود. افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می‌گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب‌آلودگی می‌کنند و در صورتی که هرچه سریع‌تر مکان را ترک نکنند یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می‌شوند. کودکان، سالمندان، افراد با سابقه بیماری‌های قلبی- ریوی و افراد با مبتلا به بیماری‌های خونی بیشتر از سایرین دچار عوارض ناشی از مسمومیت با گاز CO می‌شوند.استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و یا عدم نصب صحیح این وسایل و همچنین استفاده از وسایل گازسوز بدون دودکش و یا نصب دودکش‌ها به صورت غیراستاندارد از عوامل اصلی بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن است. همچنین در مواردی مشاهده می‌شود که افراد برای گرم کردن فضای منزل یا محل کار خود از وسایلی همچون اجاق گاز استفاده می‌کنند که این وسایل نیز به ویژه در فضاهای کوچک و فاقد تهویه مناسب از عوامل ایجاد مسمومیت با گاز CO است.اجرای طرح «سفیران نجات»برای کاهش حوادث گاز مونوکسید کربن‌سخنگوی آتش‌نشانی تهران نیز گفت: طرح «سفیران نجات» به منظور ارتقای آگاهی‌ها و سطح اطلاعات علمی شهروندان به ویژه در زمینه گاز مونوکسید کربن اجرا می‌شود.سیدجلال ملکی به تسنیم گفت: با توجه به سرد شدن هوا در سال جاری و افزایش حوادث گاز مونوکسید کربن، این طرح از دیروز با مشارکت شهرداری، اداره گاز، برق، اورژانس و ستاد بحران در ابتدا به صورت آزمایشی در محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده منطقه 13 شهرداری تهران و در مراحل بعدی در مناطق 7 و 8 و سایر مناطق شهرداری تهران اجرا می‌شود.ملکی افزود: سال هاست که این آموزش‌ها به‌صورت رایگان به مردم داده می‌شود اما فرض را بر این گذاشتیم شاید تعدادی از مردم نتوانند در این کلاس‌ها شرکت کنند.وی تصریح کرد: در طرح «سفیران نجات» در صورت تمایل شهروندان، کارشناسان با داشتن الزامی کاور آتش‌نشانی و کارت شناسایی به داخل منزل مراجعه می‌کنند و وضعیت ایمنی داخل منزل نیز بررسی می‌شود.