جایزه نوبل پزشکی امسال، به «هاروی جی آلتر» و«چارلز رایس» آمریکایی و«مایکل هوتون» انگلیسی برای کشف ویروس هپاتیت C اهدا شد.

به گزارش ایسنا، هپاتیت Cنوعی عفونت است که عمدتاً کبد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ویروس هپاتیت(HCVC) علت این بیماری است هپاتیت C اغلب هیچ علائمی ندارد، اما عفونت مزمن موجب زخم شدن کبد می‌شود و پس از چند سال به سیروز کبد می‌انجامد. در بعضی موارد، افراد مبتلا به سیروز کبد همچنین دارای نارسایی کبد، سرطان کبد، یا عروق بسیار متورم مری و معده می‌باشند که این مورد آخر می‌تواند به خون‌ریزی تا حد مرگ منجر شود. این دانشمندان نقش تعیین‌کننده‌ای در مبارزه علیه هپاتیت، یکی از مشکلات مهم جسمی که باعث سیروز یا سرطان کبدی در مردم سراسر جهان می‌شود، داشته‌اند.بنیاد نوبل در حساب کاربری خود نوشت: برای اولین بار در تاریخ، ویروس هپاتیت C اکنون قابل درمان است. برندگان نوبل پزشکی امسال با کشف خود توانستند دلیل ابتلا به هپاتیت C مزمن را نشان دهند که این امر توسعه آزمایش خون و داروهای جدیدی را که می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد، ممکن می‌کند.