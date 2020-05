فدراسیون جهانی والیبال، تاریخ و برنامه برگزاری مسابقات لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ را منتشر کرد.

فدراسیون جهانی والیبال زمان برگزاری مسابقات لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ را اعلام کرد که به این ترتیب،‌ دور مقدماتی این رقابت‌ها از ۲۴ اردیبهشت ماه تا ۲۳ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی پنج هفته برگزار خواهد شد. مرحله‌ نهایی لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ نیز دوم تا ششم تیر ماه ۱۴۰۰ به میزبانی شهر تورین در کشور ایتالیا برگزار می‌شود. در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها، ‌تیم ملی ایران به ترتیب هفته اول در جیانگمن (چین)، هفته دوم در آنکونا (ایتالیا)، هفته سوم در کرالیوو (صربستان)، هفته چهارم در تهران (ایران) و هفته پنجم در نانسی (فرانسه) به مصاف حریفان می‌رود. تاریخ برگزاری پنج هفته دور مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ به شرح زیر است:هفته اول (۲۴ تا ۲۶ ادریبهشت ۱۴۰۰)گروه A: آمریکا (میزبان)، برزیل، آرژانتین و کانادا گروه B: آلمان (میزبان)، فرانسه، استرالیا و بلغارستان گروه C: لهستان (میزبان)، صربستان، ایتالیا و اسلوونی گروه D: چین (میزبان)، ایران، ژاپن و روسیههفته دوم (۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۰)گروه A: ایتالیا (میزبان)، ایران، کانادا و بلغارستان گروه B: روسیه(میزبان)، لهستان، آمریکا و استرالیا گروه C: برزیل (میزبان)، صربستان، فرانسه و ژاپن گروه D: چین (میزبان)، آرژانتین، آلمان و اسلوونیهفته سوم (۷ تا ۹ خرداد ۱۴۰۰)گروه A: اسلوونی (میزبان)، روسیه، فرانسه و کانادا گروه B: صربستان (میزبان)، آمریکا، ایران و آلمان گروه C: لهستان (میزبان)، چین، برزیل و بلغارستان گروه D: ژاپن (میزبان)، آرژانتین، استرالیا و ایتالیاهفته چهارم (۱۴ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)گروه A: ژاپن (میزبان)، آلمان، لهستان و کانادا گروه B: آرژانتین (میزبان)، صربستان، روسیه و بلغارستان گروه C: ایران (میزبان)، برزیل، استرالیا و اسلوونی گروه D: چین (میزبان)، آمریکا، ایتالیا و فرانسههفته پنجم (۲۱ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۰)گروه A: کانادا (میزبان)، صربستان، استرالیا و چین گروه B: برزیل (میزبان)، ایتالیا، آلمان و روسیه گروه C: بلغارستان (میزبان)، ژاپن، اسلوونی و آمریکا گروه D: فرانسه (میزبان)، آرژانتین، ایران و لهستان