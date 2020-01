ایران جزو معدود کشورهای تولیدکننده داروی هپاتیت C است

رئیس ‌مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: ایران جزو معدود کشورهای جهان است که توانسته داروی هپاتیت C را با قیمت ارزان تولید کند این دارو در درمان کاملاً مؤثر است و با مشابه خارجی آن تفاوتی ندارد.

شیراز- خبرنگار کیهان:محمدمهدی گویا، در حاشیه افتتاح مرکز درمان هپاتیت در جهرم اظهار داشت: در سه سال گذشته تولید داروی هپاتیت C در ایران آغاز شد.وی اظهار کرد: هپاتیت C بیشتر در افراد پرخطر مانند معتادان تزریقی، افرادی که مدت‌ها در زندان بوده یا روابط ناصحیح جنسی داشته‌اند، وجود دارد.به گفته وی انجام خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی در مکان‌های نامطمئن و آلوده، استفاده از وسایل مشترک در آرایشگاه‌ها، زالو درمانی، حجامت، روابط جنسی نامشروع و... از موارد انتقال هپاتیت B است.گویا، پیشگیری و مراقبت را مهم‌ترین عامل در حذف بیماری هپاتیت B دانست و گفت: هپاتیت ‌B مانند هپاتیت C درمان قطعی ندارد، اما می‌توان با خوردن دارو این بیماری را کنترل کرد.وی تأکید کرد: اهداف ما برای حذف این بیماری مهلک تنها بیماری‌یابی و تشخیص نیست، بلکه انجام مکرر آزمایشات و درمان کامل افرادی است که به این بیماری مبتلا شده‌اند.