درخشش دانشگاه‌های کشورمان در رده‌بندی‌های مهم علمی جهان همچنان استمرار دارد.بر این اساس، رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز با موضوعات مهندسی و فناوری منتشر شد.رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی آموزش عالی ۲۰۲۰ برای موضوع مهندسی و فناوری از همان شاخص‌های عملکردی معتبر و دقیق رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی استفاده می‌کند، اما مجدداً متناسب با رشته‌های خاص مورد سنجش قرار گرفته است.این فهرست دانشگاه‌هایی را نشان می‌دهد که در رشته‌های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی پیشرو هستند.جدول امسال گسترش یافته است و شامل یک هزار و ۸ دانشگاه است. سال گذشته ۹۰۳ دانشگاه در فهرست بودند.انستیتوی فناوری کالیفرنیا و دانشگاه استنفورد مشترکا مقام اول را کسب کرده‌اند و به ترتیب از مقام‌های چهارم و دوم سال گذشته بالاتر رفته‌اند. دانشگاه کمبریج و دانشگاه هاروارد در رتبه سوم مشترک هستند و دانشگاه آکسفورد از اول به پنجم سقوط کرده است.در خارج از انگلستان و ایالات متحده، انستیتو فناوری زوریخ ETH سوئیس به رتبه هشتم صعود کرده است. بالاترین رتبه دانشگاه آسیا متعلق به دانشگاه ملی سنگاپور است که در رده دوازدهم قرار دارد و پس از آن دانشگاه پکن چین در رده سیزدهم دنیا قرار دارد.۳۳ دانشگاه ایرانی در این رتبه‌بندی حضور دارند که بالاترین رتبه دانشگاه‌های ایرانی متعلق به دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱ - ۲۰۵ است.افزون بر این، رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز با موضوع علوم کامپیوتر نیز منتشر شد.رتبه بندی دانشگاه‌های جهانی آموزش عالی ۲۰۲۰ برای موضوعات علوم کامپیوتر از همان شاخص‌های عملکردی معتبر و دقیق رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی استفاده می‌کند، اما مجدداً متناسب با رشته‌های خاص مورد سنجش قرار گرفته است.در علوم کامپیوتر امسال ۷۴۹ دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور دارند که تعداد دانشگاه‌های سال گذشته ۶۸۴ مورد بود.دانشگاه آکسفورد بار دیگر در صدر جدول قرار دارد‌، در حالی که دانشگاه استنفورد به مقام دوم صعود کرده و در مقابل انستیتو فناوری زوریخ ETH سوئیس به مقام سوم سقوط کرده است و انستیتوی فناوری ماساچوست MIT نیز به مکان چهارم رسیده است و دانشگاه کمبریج در بین پنج گروه برترقرار دارد.دانشگاه ملی سنگاپور با رتبه بالاترین موسسه آسیا، در رده یازدهم (از رتبه ۱۵) قرار دارد.در این رتبه بندی ایران برای نخستین بار به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر پیوست و دانشگاه صنعتی شریف در رده ۲۰۱-۲۵۰ قرار دارد.در مجموع ۱۲ دانشگاه ایرانی در جمع ۷۴۹ دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر قرار دارند که از رده‌های ۲۰۱-۲۵۰ تا +۶۰۱ را در بر می‌گیرد.در عین حال، مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش ۲۰۲۰ خود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، نام ۴۰ دانشگاه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است.بر پایه این گزارش، دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «یاسوج»، «صنعتی امیرکبیر»، «کاشان»، «علوم پزشکی مشهد»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی تهران»، «بین‌المللی امام خمینی(ره) »، «علوم پزشکی ایران»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شیراز»، «تبریز»، «علوم پزشکی تبریز»، «تهران»، «فردوسی مشهد»، «اصفهان»، «علوم پزشکی اصفهان»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، «کردستان»، «مازندران»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا(س)»، «شهید مدنی آذربایجان»، «بیرجند»، «بوعلی سینا»، «گیلان»، «خوارزمی»، «سمنان»، «شاهد»، «شهید باهنر کرمان»، «شهید چمران اهواز»، «شهرکرد»، «صنعتی شاهرود»، «علوم پزشکی شیراز»، «ارومیه»، «یزد»، و «زنجان» در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان هستند.در ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «تایمز» در مجموع ۱۳۹۶ مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند.بر پایه ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، «University of Oxford» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «Stanford University»، «MIT»، «Princeton University»، «Harvard University»، «Yale University»، «University of Chicago»، و «Imperial College London-ICL» در جایگاه دوم تا دهم هستند.