چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۰
کد خبر: ۱۵۵۱۱۷
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
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عالم پر از ظلم است (درمکتب امام)


 
  آن پر كردن دنيا را از عدالت، آن را ما نمى‏توانيم [پر] بكنيم. اگر مى‏توانستيم، مى‏كرديم، اما چون نمى‏توانيم بكنيم ايشان[امام زمان] بايد بيايند. الان عالم پر از ظلم است. شما يك نقطه هستيد در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتوانيم جلوى ظلم را بگيريم، بايد بگيريم؛ تكليف‌مان است. ضرورت اسلام و قرآن [است،] تكليف ما كرده است كه بايد برويم همه كار را بكنيم. اما نمى‏توانيم بكنيم؛ چون نمى‏توانيم بكنيم، بايد او بيايد تا بكند. اما ما بايد فراهم كنيم كار را. فراهم كردن اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم، كار را همچو بكنيم كه مهيا بشود عالم براى آمدن حضرت[حجت](عج).
صحيفه امام؛ ج‏21؛ ص 16 | جماران؛ 14 فروردین 1367
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