کوتاهی وزارت خارجه و بازی غرب با عبارت دو پهلوی قطعنامه 2231(خبر ویژه)

با فشار آمریکا و همراهی موذیانه انگلیس، فرانسه و آلمان، اعضای شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌ها و آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی می‌کنند.

اخیراً مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتر مدعی شد: ایران یک فروند موشک بالستیک «قادر به حمل کلاهک هسته‌ای» را آزمایش کرده است. پمپئو این آزمایش را مغایر قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت در تأیید برجام دانسته است. مقامات آمریکایی می‌گویند آزمایش موشکی ایران، نقض «روح برجام» و قطعنامه 2231 است.پس از پمپئو، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، آزمایش‌های موشکی ایران را محکوم کرد و سپس، انگلیس و فرانسه با ادعای اینکه ایران به رفتارهای بی‌ثبات کننده دست می‌زند، از شورای امنیت خواستند موضوع آزمایشات موشکی ایران را بررسی کند.وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را «تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثباتی منطقه» توصیف کرد و گفت این اقدام با قطعنامه 2231 انطباق ندارد.در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: ایران به تازگی موشکی بالستیکی را آزمایش کرده است که «قادر به حمل چندین کلاهک هسته‌ای» می‌باشد.در بیانیه وزارت خارجه که «انس فون» سخنگوی این وزارت خانه آن را قرائت کرد، آمده است: پاریس که روز شنبه نگرانی خود را از اینگونه اقدامات ایران اعلام کرد، امروز به شدت این آزمایش موشکی را محکوم می‌کند. این آزمایش با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد و پاریس از تهران می‌خواهد بلافاصله به تمام فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک خود که برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده است، پایان دهد.جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس هم در بیانیه‌ای گفت آزمایش موشکی اخیر ایران «تحریک‌آمیز»، تهدیدکننده و مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است» و افزود که بریتانیا قاطعانه خواستار «توقف اینگونه آزمایش‌هاست.»خباثت مشترک 3 دولت اروپایی در همراهی با جنجال آمریکا مجدداً به کوتاهی وزارت خارجه در مذاکرات برجام و قطعنامه 2231 را خاطرنشان می‌کند. صاحب‌نظران قطعنامه به هنگام هشدار درباره بی‌دقتی، دستپاچگی و سرهم بندی مفاد توافق و قطعنامه، تصریح می‌کردند که تعبیر «capable of devlivering nuclear weapons» ، و تبدیل به ابزار بهانه‌جویی طرف غربی خواهد شد.قسمت سوم ضمیمه B قطعنامه 2231 درباره محدودیت‌های برنامه موشکی ایران می‌گوید: «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای انجام ندهد، از جمله پرتاب هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک».(Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic) (missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology).این عبارت دو پهلو و قابل سوء استفاده مورد هشدار کارشناسان قرار گرفت اما مسئولان وزارت خارجه می‌گفتند قطعنامه موشک‌های خاص و مشخص حمل سلاح‌ هسته‌ای را مد نظر دارد و از ایران می‌خواهد ظرف 8 سال دست به آزمایش «موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای» نزند. در واقع اختلاف منتقدان و وزارت خارجه بر این موضوع بود که «موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای»، مراد قطعنامه است یا «موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک» که عبارتی دوپهلو و قابل سوء استفاده است. اکنون شانتاژ 3 دولت اروپایی مورد اعتماد دولت وزارت خارجه، نشان می‌دهد وزارت خارجه در اینجا نیز مراعات دقت و هوشیاری و سخت‌گیری را نکرده است. ضمن اینکه هم اکنون با وجود توسعه گستاخی‌ها و بدعهدی‌های اروپا، رفتار انفعالی و خوش‌بینانه و توجیه‌گرانه از خود نشان می‌دهد.