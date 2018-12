کوتاه اقتصادی

* در آخرین ارزیابی نشریه بین‌المللی بنکر، بانک آینده در سال 2018 میلادی، به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران(Bank of the Year in Iran) انتخابات و تندیس و گواهی بنکر به بانک آینده اعطا شد. با این رویکرد و تحلیل دقیق شاخص‌های مالی و استراتژیک، نشریه بین‌المللی بنکر در سال جاری، در قالب ارزیابی و انتخاب بانک‌های سال کشورهای مختلف جهان، بانک آینده را به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران برای سال 2018 میلادی، انتخاب و معرفی کرده است. نشریه معتبر بنکر (The Banker)، با بیش از 90 سال سابقه حرفه‌ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی، هر سال با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال قبل مؤسسات مالی و بانکی و با در نظر گرفتن برخی شاخص‌ها از جمله: سود خالص، سرمایه پایه، بازده دارایی‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمد و نسبت تسهیلات غیرجاری، مزیت‌های استراتژیک، پاسخ‌گویی به نیازهای بازار، قدرت رویارویی با تغییرات اقتصادی در دوره مالی مورد نیاز و مقایسه آن با دو دوره مالی متولی قبلی، اقدام به ارزیابی بانک‌ها می‌کند.* تندیس و گواهی مربوط به این موفقیت نیز طی مراسمی که با حضور بیش از 350 نفر از مدیران ارشد بانک‌ها، از 140 کشور جهان در روز پنج‌شنبه هشتم آذر ماه سال جاری، در شهر لندن برگزار شد؛ به همراه سایر بانک‌های برتر کشوری، منطقه‌ای و جهانی توسط یکی از معاونان بانک، دریافت شد.* معاون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: رئیس‌جمهوری با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد. عبدالمهدی بخشنده با ‌اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و درخواست وی از رئیس‌جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده، خوشبختانه با موافقت رئیس‌جمهوری و همراهی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور،به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده‌اند، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۶۰۰ تومان در هرکیلو شده است.* طبق بررسی‌ بانک مرکزی در آبان ماه امسال اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به ماه قبل۱۷ درصد رشد داشته که این عدد بیان‌گر آن است که سهم یک سومی مسکن در سبد هزینه‌های سبد خانوارهای تهرانی تداوم یافته است. همچنین در این گزارش آمده است سهم هزینه مسکن (اجاره ‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصارفی بر اساس سال پایه ۹۵ معدل 33/1 درصد است.