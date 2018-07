۷ نشان تجاری آدامس قاچاق اعلام شد

از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با معرفی ۷ نشان تجاری آدامس به عنوان کالای قاچاق اعلام کرد که با توزیع‌کنندگان آن برخورد می‌شود.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روابط عمومی این ستاد طبق اعلام نظر رسمی سازمان غذا و دارو، آدامس‌های با نشان تجاری TRIDENT ، ViViDENT ، PK ، FIVE ، Pectil ، Lotte ، Spout و مجموعه آدامس‌های دارای برچسب «NOT FOR SALE IN THE USA» که در بازار ایران عرضه می‌شوند، قاچاق هستند.همچنین با توجه به ضرورت الصاق برچسب اصالت بر روی تمامی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی وارداتی، محصولات فاقد برچسب یا دارای برچسب تقلبی، مصداق قاچاق هستند.بازار آدامس ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارها در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود که بخش عمده آن در اختیار محصولات وارداتی است و در سطح عرضه انواع متعددی از آدامس‌های قاچاق و نمونه‌ تقلبی آنها به وفور وجود دارد که عموما فاسد بوده یا تاریخ ‌مصرف‌ آنها منقضی شده است.همچنین با توجه به ظرفیت بالای تولید آدامس در داخل کشور، برخورد قاطع با مصادیق قاچاق آدامس و آگاهی بخشی نسبت به مضرات و آسیب‌های ناشی از مصرف آن، ضمن کاهش تقاضای مصرف آدامس‌های قاچاق، با توسعه صادرات این محصول به حمایت از تولید و‌اشتغال و کاهش تخصیص ارز منجر می‌شود.2 کشور ایران و عربستان در صدر فهرست مصرف‌کنندگان آدامس در جهان قرار دارند و ایران به دلیل داشتن جمعیت جوان، یکی از مراکز هدف تولید و عرضه‌کنندگان اصلی آدامس جهان محسوب می‌شود.امارات متحده عربی و ترکیه از عمده‌ترین صادرکنندگان آدامس به ایران محسوب می‌شوند. با این وجود می‌توان گفت بخش قابل توجهی از آدامس‌های خارجی موجود در بازار برندهای آمریکایی هستند که به طور قاچاق یا از طریق امارات وارد ایران شده‌‌اند یا نمونه‌های تقلبی آنها به تولید انبوه رسیده و در بازار عرضه می‌شود.