فرمول ویتامینی برای حفظ شادابی و جوانی پوست

حفظ سلامت و کیفیت پوست بدن با افزایش سن دشوار و حتی غیرممکن به نظرمی‌رسد. از این رو پوست به عنوان بزرگترین اندام بدن انسان است که نخستین سد دفاعی در برابر عوامل خارجی محسوب می‏شود.

به گزارش «ایزی هلث آپشنز»، در برابر نوسانات هورمونی، افت سطوح کلاژن، استرس اکسیداتیو و نور خورشید تابستانی، پوست می‏‎تواند از مقداری کمک برای ترمیم خود بهره‌مند شود.یکی از عوامل کلیدی برای حفظ سلامت پوست دریافت مواد مغذی پشتیبان این اندام به میزان کافی است. از این طریق شما می‎توانید درخشش جوانی را بازیافته و پوستی سالم و شاداب را در طول زندگی خود حفظ کنید.ویتامین Dویتامین D که به نام ویتامین خورشید نیز شناخته می‏شود، تقریبا برای هر قسمتی در بدن انسان مفید است و پوست نیز از این شرایط مستثنی نیست. ویتامین D در حقیقت یک هورمون است و پوست شما به هورمون‏ها بسیار حساس است.زمانی که سطوح هورمون‎ها متعادل نیست، امکان تجربه شرایطی مانند خشکی پوست یا ظهور لکه‎ها روی پوست وجود دارد.ویتامین D خواص محافظت در برابر نور را نیز برای پوست انسان فراهم می‎کند، به این معنی که می‎تواند به محافظت از سلول‎های پوست در برابر آسیب DNA و کاهش التهاب پوست یا اریتم، قرمزی پوست در نتیجه قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش، کمک کند.از منابع غذای خوب برای ویتامین D می‎توان به زرده تخم‎مرغ، پنیر، و ماهی‎هایی مانند تن و خالمخالی‌اشاره کرد.ویتامین Cویتامین C یکی از مواد مغذی کلیدی برای پوست انسان است، به ویژه زمانی که موضوع ترمیم مشکلات ناشی از افزایش سن مطرح می‎شود زیرا این ویتامین به روشن‌تر کردن رنگ چهره و توقف آسیب ناشی از پرتوهای فرابنفش کمک می‎کند.همچنین، ویتامین C در تولید کلاژن نقش دارد که این پروتئین جوانی و انعطاف‎پذیری پوست را حفظ کرده و رگ‎های خونی تغذیه‎کننده پوست را در شرایط خوبی حفظ می‎‏کند.از منابع غذایی خوب برای ویتامین C می‏توان به توت‌فرنگی، کیوی، فلفل‎های قرمز و سبز و مرکبات ‌اشاره کرد.ویتامین Eویتامین E آنتی‎اکسیدانی است که با رادیکال‎های آزاد مخرب کلاژن پوست مبارزه کرده و بر همین اساس از بروز چین و چروک در آن پیشگیری می‏کند. از این رو، ویتامین E به عنوان یک معکوس‌کننده آسیب شناخته می‏شود.از مواد غذایی سرشار از ویتامین E می‏توان به روغن جوانه گندم، دانه‎های آفتابگردان، بادام و فندق ‌اشاره کرد.اسیدهای چرب امگا-3مصرف اسیدهای چرب امگا-3 یکی از بهترین روش‎ها برای حفظ سلامت پوست است. آنها به تغذیه پوست کمک می‏کنند و آن را شاداب و جوان نگه می‎‏دارند که کاهش چین و چروک‏ها و خطوط پوست را در پی دارد.از منابع غذایی خوب برای اسیدهای چرب امگا-3 می‏توان به ماهی‏های چرب آب‏های سرد مانند سالمون، ساردین، خالمخالی و تن ‌اشاره کرد.بیوتینمصرف ناکافی بیوتین که به نام ویتامین B7 نیز شناخته می‏شود می‏تواند از دلایل خشکی و پوسته پوسته شدن پوست شما باشد.برای مقابله با این شرایط مصرف مواد غذایی سرشار از این ماده مغذی مانند گل کلم، آووکادو، قارچ، تخم‏مرغ، ماهی سالمون و سیب‏زمینی شیرین را در دستور کار خود قرار دهید.اسید پانتوتنیکاسید پانتوتنیک که به نام ویتامین B5 یا پانتنول نیز شناخته می‌شود، یکی از موادی است که می‌تواند به آبرسانی پوست کمک کند.این ماده مغذی مانع از دهیدراته شدن پوست می‌شود.از منابع غذایی خوب برای اسید پانتوتنیک می‌توان به قارچ، تخم‌مرغ، گوشت گاو، مرغ و بوقلمون ‌اشاره کرد.نیاسیننیاسین که به نام ویتامین B3 نیز شناخته می‌شود از اثرات روشن‌کنندگی پوست برخوردار است و از نظر علمی ثابت شده است که به‌طور قابل توجهی ظاهر پوست را بهبود می‌بخشد.از بهترین منابع غذایی برای نیاسین می‌توان به گوشت بوقلمون، سینه‌مرغ، بادام‌زمینی، ماهی تن و نخود سبز ‌اشاره کرد.ویتامین Kشاید شما نیز با مشکل حلقه‌های تیره در اطراف چشم‌های خود یا ظهور سیاهرگ‌های تارعنکبوتی مواجه باشید. ویتامین K یکی از مواد مغذی است که برای مقابله و بهبود این شرایط می‌توانید مدنظر قرار دهید.ویتامین K به بهبود مشکلات رگ‌های خونی که زمینه‌ساز این قبیل مشکلات هستند، کمک می‌کند.از بهترین منابع غذایی برای این ویتامین می‌توان به کیل، بروکلی، جوانه‌های بروکسل، اسفناج و مارچوبه ‌اشاره کرد.