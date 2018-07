۶- و بالاخره بدیهی است که سخن درباره سفیر جدیداً معرفی شده ایران برای فنلاند نیست و امیدواریم همانگونه که خود گفته‌اند تابعیت آمریکایی نداشته باشند و در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس ‌اشتباهی رخ داده باشد. سخن درباره تک‌تابعیتی‌هایی است که به غلط دوتابعیتی معرفی می‌شوند و متاسفانه در برخی از مسئولیت‌ها و مدیریت‌های نظام جاخوش کرده‌اند!





حسین شریعتمداری

خبر دوتابعیتی بودن سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، بلافاصله پس از انتشار، به یک خبر داغ- و البته بسیار مهم- تبدیل شد. خانم فرشچی این خبر را تکذیب کرده است ولی آقای کریمی‌قدوسی، رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص مدیران دو‌تابعیتی مجلس اعلام کرد که، ایشان معاون محیط‌زیست دریایی سازمان محیط‌زیست دوتابعیتی است و تابعیت آمریکا را دارد. اینکه سفیر جدید ایران در فنلاند دوتابعیتی است یا نه، علی‌رغم اهمیت آن، موضوع این وجیزه نیست. در این نوشته روی سخن با کسانی است که از کنار پدیده «دوتابعیتی‌ها» به آسانی عبور می‌کنند و اصرار دارند آن را کم ‌اهمیت قلمداد کنند! بخوانید!۱- کسانی که به تابعیت آمریکا در‌می‌آیند «دو‌تابعیتی» نیستند، بلکه مطابق سوگندی که یاد می‌کنند باید تابعیت قبلی خود را رها کرده و تنها در تابعیت آمریکا باشند. در اولین جمله از متن سوگندی که داوطلبان کسب تابعیت آمریکا یاد می‌کنند و مطابق قوانین آمریکا ملزم به آن هستند، آمده است؛ «سوگند یاد می‌کنم که هرگونه تابعیت و ملیت قبلی خود را به طور کامل ترک کنم».I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen.از این روی کسی که تابعیت آمریکا را می‌پذیرد دو‌تابعیتی نیست، بلکه تابعیت ایرانی خود را به‌طور کامل نفی کرده و فقط یک تابعیت دارد و آن تابعیت آمریکا‌ ست.۲- کسانی که تابعیت اصلی خود را رها کرده و به تابعیت آمریکا در می‌آیند رسما متعهد می‌شوند که در جنگ و یا هرگونه درگیری و تخاصم آمریکا با یک کشور ثالث، مانند سایر اتباع آمریکا در خدمت دولت و ارتش آمریکا باشند و از منافع آمریکا در مقابل طرف درگیر دفاع کنند!۳- آمریکا بارها به صراحت اعلام کرده است که براندازی جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک خط استراتژیک در دستور کار دارد و طی۴۰ سال گذشته نیز هیچ فرصتی را برای کینه‌توزی و دشمنی علیه ایران و ایرانی از دست نداده است.۴- اساسا کسی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آید، آن کشور را به وطن خود ترجیح داده است. چرا که در پذیرش تابعیت وطن خود اراده‌ای نداشته است ولی تابعیت کشور دیگر را با میل و اراده خویش پذیرفته است!۵- با توجه به نکات یاد شده، سپردن مسئولیت‌ها و مدیریت‌های نظام به افرادی که به تابعیت آمریکا درآمده‌اند، یعنی سپردن مسئولیت‌های جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکا. آنهم نه اتباع معمولی آمریکا که بعضا با مواضع و عملکرد دولت آمریکا موافق نیستند، بلکه سپردن مسئولیت به آن دسته از اتباع آمریکا که سوگند خورده‌اند با جمهوری اسلامی ایران به مقابله برخاسته و سر جنگ داشته باشند!