علی‌رغم ادامه اعتراضات مردمی

به‌رغم ادامه موج اعتراضات مردمی به اقدام سخیف شرکت نایک در تحریم فوتبالیست‌های کشورمان‌، نمایندگی‌های این شرکت آمریکایی همچنان بدون مشکل در کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مسئولان ذی‌ربط هم در سکوت کامل به‌سر می‌برند.

سرویس سیاسی-«ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد... تیم ایران به دلیل تحریم‌ها بازی دوستانه نداشت، نمی‌توانست از کفش‌های کمپانی نایک استفاده کند و تنها تیم جام بود که اجازه فروش پیراهن‌هایش را نداشت... اما بدون کفش‌ها هم مشکلی نبود... ایرانی‌ها برای رسیدن به اینجا سختی‌های زیادی کشیده و آزار دیده‌اند اما اینجا بعد از بیست سال باز در جام جهانی برنده می‌شوند.»اینها توصیف تحریم‌ها علیه ایران است که سَم مترفیس گزارشگر آی‌تی‌وی اسپرت انگلستان در پایان گزارش بازی ایران و مراکش بیان می‌کند و در روزگاری که حتی برخی مباشران دولتی‌، ایران را عامل تحریم‌ها معرفی می‌کنند، این‌گونه آمریکا و اروپایی که حتی به کفش فوتبالیست‌های ایرانی هم رحم نکردند را رسوا می‌کند. ‌اشاره او به تیم فوتبالی بود که با وجود محدودیت و تحریم توانستند دل میلیون‌ها ایرانی را شاد کنند. محدودیتی که بوی دشمنی می‌داد و در حالی که دشمن ادعا می‌کند دشمنی او با مردم کشورها نیست، به خوبی نشان داد که اصولا آمریکایی‌ها هیچ عرصه‌ای را برای دشمنی با ملت ایران از دست نمی‌دهند و حتی عرصه‌های ورزشی را هم که مثلا قرار است گسترش‌دهنده صلح و دوستی در جهان باشد، به دستاویزی برای اعمال دشمنی علیه ملت ایران تبدیل می‌کنند و با سلاح تحقیر و توهین به دشمنی‌های خود ادامه می‌دهند.بیست و یکم خرداد ماه یعنی چهار روز قبل از اولین بازی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی روسیه شرکت تولیدکننده لوازم ورزشی نایک در اقدامی توهین‌آمیز اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران از عرضه لوازم ورزشی به تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم مرحله مقدماتی جام‌جهانی 2018 شرکت کرده، منع شده است.انتشار چنین خبری موجی از واکنش‌ها در جامعه ایرانی و همچنین کاربران فضای مجازی را در پی داشت و حتی کارلوس کی‌روش خواستار عذرخواهی این شرکت از بازیکنان تیم ملی ایران شد.با کفش وارد نشوید!در حالی که شرکت آمریکایی نایک از تامین کفش‌های ورزشی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران خود‌داری کرده بود متاسفانه چند تن از اعضای تیم ملی کشورمان با پوشیدن کفش‌های «نایک» در میدان حاضر شدند! و حال آنکه کمترین انتظار از آنها این بود که برای اعلام همبستگی ملی و احترام به هموطنان خویش از پوشیدن کفش‌های نایک خود‌داری کنند و با این اقدام ناپسند خود به مردم کشورشان اهانت نکنند!در همین رابطه مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت‌: «‌آن عده از اعضای مورد ‌اشاره تیم ملی که بعد از تصمیم سیاسی و خصمانه شرکت نایک علیه مردم کشورمان- و نه فقط علیه تیم ملی فوتبال ایران- با پوشیدن کفش‌های نایک به میدان رفته‌اند، با این اقدام ناپسند خویش به‌گونه‌ای ناخواسته به ملت بی‌احترامی کرده‌اند و شایسته آن است که برای جبران این حرکت ناشایسته، اولا؛ از پوشیدن دوباره کفش‌های ورزشی نایک خود‌داری کنند و ثانیا؛ بعد از حضور در میدان بعدی مسابقه، در مقابل چشم تماشاگران حاضر در استادیوم و کسانی که از طریق دوربین‌های تلویزیونی مسابقات را دنبال می‌کنند، کفش‌های نایک را به اطراف میدان مسابقه پرتاب کرده و دور بیندازند که از فرزندان ایران اسلامی جز این انتظار نمی‌رود.مدیرمسئول کیهان در ادامه با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها باید بدانند که مردم ایران و تیم ملی این کشور که به نمایندگی از سوی همین ملت به میدان آمده است اهانت آنان در تحریم کفش‌های ورزشی فلان شرکت آمریکایی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد تصریح کرد‌: «‌آمریکایی‌ها در حالی حتی از تحویل کفش ورزشی به اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان خودداری می‌کنند که بارها گلو پاره کرده و ‌گریبان دریده‌اند که بازی‌های ورزشی را نباید سیاسی کرد! و حتی در مواردی فیفا - فدراسیون جهانی فوتبال- جمهوری اسلامی ایران را تنها به علت انجام برخی از مراسم مذهبی در ایام خاص، آن هم بدون دخالت دادن آن به بازی‌ها، جریمه نیز کرده است!‌»گفتنی است اعضای تیم ملی والیبال کشورمان هم که اخیرا به منظور انجام بازی با تیم ملی آمریکا در چارچوب لیگ ملت‌های والیبال به این کشور سفر کرده‌اند از سوی مسئولان آمریکایی و پلیس این کشور مورد اهانت و توهین قرار گرفتند تا بار دیگر بر همگان ثابت شود که «ورزش سیاسی نیست»!!سرمربی تیم والیبال کشورمان درباره برخورد ناشایست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با والیبالیست‌های کشورمان توضیح داد: آمریکا و اتحادیه اروپا به بازیکنان جوانم ویزا ندادند؛ این ورزش نیست. پلیس آمریکا، تیم ما را در اتاق کوچکی در فرودگاه برای مدت سه ساعت نگه داشت در حالی‌که بازیکنان لهستان با لبخند و بدون هیچ تشریفاتی فرودگاه را ترک کردند مجبور شدیم به سوالات احمقانه FBI پاسخ دهیم!ما بدون شما انجامش دادیم!در چنین شرایطی موج انتقادات و اعتراضات به اقدام سخیف و توهین‌آمیز شرکت آمریکایی نایک ادامه دارد و بسیاری از کاربران پس از پیروزی ایران مقابل مراکش با تاکید بر اینکه هرچقدر ایران را تحریم کنند و یا زندگی را بر ایرانیان سخت کنند اما ایران پیشرفت خود را خواهد کرد، شعار نایک را به سخره گرفتند.کاربران فضای مجازی با انتشار پست‌هایی با انتقاد شدید از اقدام سخیف شرکت نایک، اعلام کردند که ملی‌پوشان کشورمان نیازی به کفش‌های نایک ندارند و بدون آن هم می‌توانند موفقیت کسب کنند.مردم ایران در جواب شعار تبلیغاتی کمپانی نایک «just do it» به معنی «فقط انجام دهید»، در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که«we just did it without you» یعنی «ما بدون شما انجامش دادیم».کاربران توئیتر همچنین در واکنش به این اقدام سخیف شرکت نایک بر ضرورت حمایت از تولیدات ملی و تحریم کالاهای قاچاق و تولیدات خارجی تاکید کردند. منصور امینی یکی از کاربران در همین رابطه نوشت‌: شرکت نایک گفته قوتبالیست‌های ایرانی حق پوشیدن کفش‌های نایک را در جام جهانی ندارند! روزی بهترین کفش‌های دنیا را تولید می‌کردیم. تعدادی کارخانه تولید کفش ایرانی داریم که به خاطر واردات بی‌رویه در حال نابودی‌اند. وقت آن رسیده که ما استفاده از کالاهای خارجی مثل نایک را تحریم کنیم.محمد صدارت یکی دیگر از کاربران توئیتر نوشت‌: واقعا تاسف داره‌، به‌جای اینکه ما با حمایت از کالای ایرانی تولیدکنندگان داخلی، کفش و کتونی خارجی‌ها رو ناراحت کنیم‌، شرکت‌هایی مثل نایک میان به اسم تحریم با جسارت به غرور ملی ورزش‌دوستان، مردم ایران رو ناراحت می‌کنن. اونایی که با امضاشون و وارداتشون این شرکت‌ها رو پررو کردن کجای مجلسن؟!حاضر بودم خانه‌ام را بفروشم!در همین رابطه کریم ملک‌زاده مدیر شرکت تولیدی کفش جام برتر تبریز درباره تحریم تیم ملی در استفاده از کفش نایک می‌گوید‌: بنده تولیدکننده هستم، خیلی خیلی شرمنده شدم که تیم ملی ما برای کفش هم تحریم می‌شود. چه بر سر ما آمد که تولیدی نایک تیم ملی ما را تحریم می‌کند و می‌گوید شما نمی‌توانید کفش نایک بپوشید؟!؟ اگر یک ماه زودتر می‌دانستم، با هزینه خودم، اصلا خانه‌ام را می‌فروختم، مواد اولیه را می‌آوردم و کفش را تولید و رایگان تقدیم تیم ملی می‌کردم.ملک‌زاده تصریح کرد‌: ما به کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، عراق و دیگر کشورها، کفش‌های‌مان را با برند جام برتر ارسال می‌کنیم. برای تیم ملی کشتی، در المپیک 2004 کفشی را طراحی و حتی نام هر کشتی‌گیر را روی آن درج کردیم. مشکل ما در نبود مواد اولیه با کیفیت بالاست، این هم به تحریم‌ها مربوط نیست. به سیاست‌های داخلی‌مان برمی‌گردد. تولیدکننده از نظر نقدینگی مشکل دارد و هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شود. اگر حمایت باشد و مواد اولیه در ایران تولید و یا به ایران بیاید، باور کنید، نایک و آدیداس دیگر عددی نیستند. ما می‌توانیم بهتر از آنها را تولید کنیم.برخورد قاطع و محکم‌، هم ضرورت هم فوریترفتار خصمانه شرکت چند ملیتی نایک با ایران که مدیریت آن در دستان آمریکاست درحالی است که این شرکت در کشور ما بیش از 7 نمایندگی در تهران و یکی از شهرهای شمالی کشور دارد و محصولات این کارتل اقتصادی در بازار ورزش ایران به فروش می‌رسد و جدا از حجم وحشتناک واردات قاچاق محصولات آن به کشور سهم قابل توجهی هم در اقتصاد ورزش به خود اختصاص داده است که برخورد و پاسخ محکم به آن هم ضرورت و هم فوریت دارد. متاسفانه مسئولین ذی‌ربط ترجیح داده‌اند در مقابل این توهین و تحقیر ‌آشکار علیه ملت ایران سکوت کنند. با توجه به این امر علاوه ‌بر مطالبه از مسئولین و نهاد‌های مسئول و نمایندگی‌های این شرکت درباره ممنوعیت فروش محصولات نایک در کشور و پاسخی در خور و قاطعانه به توهین به ملت ایران‌، بهترین واکنش اجتماعی جامعه تحریم کالاهای این شرکت است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از جمعیت جوان کشور که غرور ملی و هویت ایرانی آنها در این ماجرا مورد توهین قرار گرفته است در تشکیل کمپین نه به نایک گوی سبقت از دیگران برباید.