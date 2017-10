چگونگی اجرای سناریوی آمریکا در خلیج فارس برای مداخله در جنگ به نفع صدام

زیرپوست جنگ - ۹ عضو ارشد حزب بعث روایت می‌کند

* ادامه مصاحبه با حامدالجبوری، عضو ارشد حزب بعث عراق: در 18 ژوئن 1988 [28 خرداد 1367] عراق اعلام کرد که آتش‌بس را پذیرفته است و در 8 آگوست 1988 [17 مرداد 1367]، رسما آتش‌بس بین عراق و ایران اعلام شد، پس از هشت سال جنگ پیوسته که طولانی‌ترین جنگ نظامی در قرن بیستم خوانده شده است. چه چیز صدام (را پس از هشت سال سرسختی و نپذیرفتن اتمام جنگ) مجبور کرد که آتش‌بس را بپذیرد؟حامدالجبوری: از همان اول که کفه جنگ در سال 1982 [1361] به نفع ایران سنگین شد، و ورود ایرانی‌ها به [خاک عراق] و اشغال شبه جزیره فاو توسط آنها، سپس رد شدنشان از مرز عراق در بخش العماره و ورودشان به خاک عراق در آنجا و اشغال بخش راه اصلی بغداد - بصره، اوضاع برای عراق هراس‌آور شد و شروع به هزار جور حساب و کتاب کرد. یعنی کفه جنگ تماما به سمت ایران سنگین شد. در همین اوضاع آمریکا حس کرد عراق در آستانه سقوط است فلذا دخالت کرد. آمریکا چطور دخالت کرد؟ قانون اساسی آمریکا (آنطور که هست و بعدها در رسانه‌های آمریکایی خواندم) به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که در هر کجای دنیا وارد نبرد شود، یعنی طبق آنچه آنهاrules of engagement یا قواعد درگیری می‌خوانند، این اختیار را به او می‌دهد که اول وارد نبرد شود و بعد موضوع با کنگره در میان گذاشته شود نه برعکس. خب حالا باید در آینده چه توجیهی برای ورود به جنگ در کنار عراق ارائه می‌کرد؟ به موجب همان قواعد نبرد، باید یک نوع تجاوز یا ضربه نظامی به نیروی آمریکایی وجود می‌داشت.* بله، برای دفع تعدی یعنی.-که برای دفع تجاوز وارد نبرد شود. این engagement [اینطور ایجاد شد که] یک درگیری به وجود آمد. به این شکل که یک هواپیمای ساخت فرانسه متعلق به عراق با چند موشک یا یک موشک اکزوزیت به یک ناوچه آمریکایی در آب‌های خلیج حمله کرد، ناوچه استارک و سی و هفت سرنشین آن کشتهشدند.* با هماهنگی آمریکایی- عراقی؟- بعدها همه چیز آشکار شد چون عراق رسما از این حادثه عذرخواهی کرد و گفت که ناخواسته بوده است و نزار حمدون که آن موقع کفیل وزارت خارجه بود به واشنگتن رفت و به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت شد، فلذا مسئله سری نبود.* ولی اعلام شد که ایران بوده که حمله کرده و آمریکا به این شکل وارد جنگ شد؟- قبل از اینکه اعلام شود اصلا چه کسی حمله کرده است، مهم این بود که چنین تهاجمی نسبت به نیروهای آمریکایی رخ داده حالا چه از طرف عراق یا ایران؛ این مهم نیست، مهم این است که تجاوزی علیه نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج رخ داده فلذا آمریکا وارد جنگ شد.* درکنار عراق.- در کنار عراق. و بعد هم شد آنچه شد، بعدها در قضیه آزادسازی فاو بعد از فشار سنگین آمریکا و الی آخر.* نشانه‌های دیگری هم داری که نوعی هماهنگی آمریکایی- عراقی وجود داشت؟- ببین من در آن موقع سفیر عراق در سوئیس بودم. رسیدیم به جشن سالروز استقلال سوئیس در 4/9 تا جایی که یادم است.*4 سپتامبر-4 سپتامبر سال*1987-1987 [13 شهریور 1366]. یعنی قبل از آتش‌بس. آن موقع یک خانمی سفیر آمریکا در سوئیس بود. این خانم رئیس ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا رونالد ریگان بود و به عنوان پاداش به عنوان سفیر در سوئیس منصوب شده بود. من با خودم گفتم ممکن است [هنگام ملاقات در روز جشن] با شدت برخورد کند چون هنوز خون‌های آمریکایی ریخته شده در آن حادثه به اصطلاح داغ بود. ولی شوکه شدم چون دیدم این خانم سفیر با گرمی با من دست داد و گفت Mr. ambassador. Well done. [یعنی آقای سفیر. خوب انجام شد.]* عجب.- والله العظیم.*یک هواپیمای شما یک ناوچه آنها را زده بود و 37 سرنشین آن را کشته بود و آن وقت به تو می‌گفت !well done- می‌گفت well done Mr.. والله.* چقدر این بازی سیاست کثیف است.- می‌بینی.* یعنی در بازی سیاست چیزهایی هست که آدم تصور هم نمی‌کند.- شوکه شدم؛ !well done واقعا بگویم، این هم یکی از نشانه‌هایی بود که در ذهنم بود. بعدها در رسانه‌های آمریکایی، در یکی از مجلات، نیوزویک یا یکی دیگر، این موضوع rules of engagement، اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور را نوشته و موضوع را توضیحداده بودند.