دور زدن قانون و مصالح ملی برای مذاکره مجدد درباره برجام ممنوع!(خبر ویژه)

رجانیوز در گزارشی تحلیلی نوشت: مذاکره مجدد از جمله زیاده‌خواهی‌های آمریکا پس از اجرای برجام بوده است تا از این طریق امتیازهای بیشتری را از ایران کسب نماید. این درخواست آمریکا با چراغ سبز برخی از کشورهای اروپایی چون فرانسه همراه شده است. چنان‌که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته در کنفرانس خبری خود به نقل از ماکرون از «برجام مکمل» سخن به میان آورد و گفت: «رئیس‌جمهور [امانوئل ماکرون] روز ۲۹ آگوست خاطرنشان کرد که توافق وین را می‌توان با همکاری برای دوران پس از سال ۲۰۲۵ و همکاری‌های ضروری درباره استفاده [ایران] از موشک‌های بالستیک تکمیل کرد.»بعدها امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر همراهی با آمریکا از «چشم‌انداز مذاكرات هسته‌ای جديد با ايران بعد از سال ۲۰۲۵» گفت: من امیدوارم که بتوانیم بر روی محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم کار کنیم. ما باید بر روی راهکاری برای دوره پس از ۲۰۲۵ کار کنیم.همچنین وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به واشنگتن و در دیدار با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود در بیانی که اکثر رسانه‌های داخلی آن را ندیده و یا شاید نخواستند که ببینند می‌گوید: اما (آلمان) در عین حال آمادگی دارد که به همراه فرانسه، بریتانیا و آمریکا تهران را تحت فشار بگذارند تا تمامی جزئیات توافق را اجرایی کند!در برابر طرح مذاکره مجدد توسط آمریکا و چراغ سبز فرانسه و آلمان برای پیشبرد این هدف به کاخ سفید، دولت‌مردان ایرانی چندین و چند بار اعلام کرده‌اند که برجام قابل مذاکره مجدد نیست اما این سخن را باید با نگاهی تردید‌آمیز دید! علت این مسئله هم این است که مذاکره‌کنندگان هسته‌‌ای کشورمان پس از اجرای برجام تاکنون در چند مسئله مذاکره مجدد انجام دادند و تعهدات جدیدی را برخلاف متن توافق هسته‌ای پذیرفته‌اند. برخی از مواردی که پس از اجرای برجام مذاکره مجدد شده‌ است عبارتند‌ از؛1- پذیرش معیار آمریکا برای به صفر رساندن ذخایر اورانیوم داخل لوله‌ها برخلاف هشدار صریح رهبر معظم انقلاب: در همین راستا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با حضور در کمیسیون مشترک برجام نسبت به این مسئله عقب‌نشینی کرده و می‌پذیرد که هر 120 روز مواد و رسوبات باقی‌مانده در لوله‌ها را به صفر برساند و این مواد نیز در محاسبه اصلی جزء 300 کیلو ذخیره اورانیوم با غنای 3/67 درصدی به حساب آید. گفتنی است که در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم ایران با کاهش 211 کیلوگرمی به 88/4 کیلو تبدیل شده است!2- پذیرش لزوم خروج آب سنگین از ایران: با آن‌که ایران مطابق با بند 10 برجام می‌توانست 130 تن آب سنگین مازاد خود را پیش از صادرات در بازارهای بین‌المللی، در داخل کشور نگهداری نماید (made available for export to the international market) تیم مذاکره‌کننده ایران بدون داشتن هرگونه مجوزی از شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و کمیته نظارت بر اجرای برجام با حضور در کمیسیون مشترک می‌پذیرد که آب سنگین مازاد ایران به خارج از کشور ارسال شود.( This material will remain outside Iran). گفتنی است که در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران از کشور خارج شده است.موارد فوق از جمله مصداق‌هایی است که مطابق با آن تیم مذاکره‌کننده کشورمان بدون داشتن هر گونه مجوزی از جانب شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و خلاف دستور صریح رهبر معظم انقلاب، اقدام به مذاکره مجدد برجام کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که میان سخنان و عملکرد تیم مذاکره‌کننده کشورمان تفاوت و فاصله وجود دارد. با این تفاسیر آیا بازهم باید شاهد این باشیم که برخلاف اظهارات امروزی تیم مذاکره‌کننده کشورمان در عمل در برابر فشارهای آمریکا کوتاه آمده و تعهدات جدیدی را در قالب مذاکره مجدد برجام خواهد پذیرفت؟