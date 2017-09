طرح جنجالی مجله آمریکایی علیه ترامپ

مجله آمریکایی نیوزویک این هفته در طرح روی جلدش سایه‌ای از سر رئیس‌‌جمهوری آمریکا را به تصویر کشیده و روی آن نوشته است: «دیوانه به تمام معنا»

به گزارش ایسنا، بر روی جلد نیوزویک در زیر عنوان «دیوانه به تمام معنا» Insane in the Membraneهم آمده است: چگونه راست‌ها عقلشان را از دست دادند، روحشان را فروختند و دونالد ترامپ را در آغوش گرفتند؟چارلز سایکس، از مفسران کهنه‌کار و محافظه‌کار نیوزویک در مطلبش برای این مجله، حزب جمهوری‌خواه را مقصر آشوبی دانسته که ایجاد شده است: "امروز با حضور ترامپ در کاخ سفید، مشکل راست‌ها، مشکل همه آمریکایی‌هاست. و بدترین بخش آن هم این است که ما محافظه‌کاران خود باعث آن شده‌ایم.»وی در مطلبش آورده است: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری است که ما لیاقتش را داریم!نویسنده نیوزویک ریشه‌های این نوع محافظه‌کاری را از دوره ریگان تا تئوری توطئه‌ای که ترامپ درباره محل تولد باراک اوباما به آن دامن زد و تا نفوذ و فراگیری اخبار جعلی دیده است.عنوان روی جلد نیوزویک هم از ترانه‌ای با عنوان «Insane in the Brain» گرفته شده است.