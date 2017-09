یادآوری یک نامه به سیدحسن خمینی درباره نفاق نهضت ‌آزادی

تکلیف تعهد لغو تحریم‌ها چه می‌شود آقایان ظریف و صالحی؟!

نفاق پدرخوانده‌های اصلاحات درباره زنان

روایت مرحوم هاشمی از رفتار بی‌قاعده میرحسین موسوی

خروج غیرقانونی 20 تن ذخایر آب‌سنگین از کشور!

در حالی که معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) گفته بود کتاب خاطرات ابراهیم یزدی به خاطر خلاف‌گویی قابل چاپ نیست، سیدحسن خمینی دستور به رفع مانع انتشار این کتاب داده است.حجت‌الاسلام علی داستانی پیش از این درباره علت جلوگیری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) از چاپ کتاب خاطرات ابراهیم یزدی (رئیس گروهک نهضت آزادی) گفته بود: ما به دنبال ممیزی منفی و سانسور نیستیم و چنین حقی را هم برای خود نمی‌شناسیم، اما مرحوم یزدی در جلد سوم خاطرات خود، در مواردی خلاف‌گویی کرده که یکی از آنها خلاف وصیت‌نامه امام است که تا اصلاح انجام نشود، نمی‌توانیم به این کتاب مجوز دهیم.وی گفته بود: خاطرات ابراهیم یزدی مثل ده‌ها مجموعه ديگري است که طبق قانون، وزارت ارشاد به مؤسسه فرستاد و اين خاطرات هم کارشناسي شد. بعد از بررسي، نامه‌اي به انتشارات نوشتيم و به موارد ١٥گانه‌اي ‌اشاره کرديم که خلاف‌گويي است. به طور مثال، يکي از موارد، خلاف مکتوب امام در وصيت‌نامه امام است. ما براي خودمان حق مميزي منفي و سانسور قائل نيستيم؛ با اصل آثار امام تطبيق مي‌دهيم و اگر خلاف باشد، نمي‌توانيم مجوز دهيم.سایت جماران نیز در این باره خبر داده بود: مرحوم دکتر یزدی در مواردی در این خاطرات «خودنوشت» و جاهای دیگر خود را به صورتی معرفی کرده‌اند که همه کاره انقلاب، ایشان بوده است و حضرت امام در کنار ایشان حرکت داشته است و داستان تکراری رفتن به پاریس که در این خاطرات به کرات آمده است که حضرت امام در این مورد در وصیت‌نامه خود و با صراحت چنین تأکید کرده‌اند: «از قرار مذکور، بعضی‌ها ادعا کرده‏اند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده، این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، زیرا در کشورهاى اسلامى احتمال راه ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ شاه بودند ولى پاریس این احتمال نبود.»(صحیفه امام، ج‏21، ص: 469) و در جای دیگر و در جواب مقام امنیتی عراقی و حتی مدتی قبل از مهاجرت به پاریس و در غیاب دکتر یزدی چنین فرموده‌اند: «من مى‏روم پاریس که مملکتى است که آن دیگر وابسته به ایران و مستعمره ایران نیست. البته [آن مقام امنیتی] ناراحت شد اما حرفى نزد.»با وجود این تحریف روشن، سیدحسن خمینی دستور رفع مشکل مجوز برای انتشار خاطرات ابراهیم یزدی را صادر کرده است. این خبر را محمدجواد مظفر مدیر انتشارات کویر که می‌خواهد خاطرات یزدی را منتشر کند، علنی کرده و توسط روزنامه شرق تحت عنوان «دستور سیدحسن برای رفع مانع انتشار کتاب خاطرات یزدی» منتشر شده است.یادآور می‌شود غیر از نامه صریح حضرت امام درباره سوابق نفاق و خیانت سران نهضت آزادی، نامه مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی نیز به عمومی خویش (آیت‌الله پسندیده) به سوابق این گروهک پرداخته است؛ آنجا که می‌نویسد:« مسئله ملی‌گراها مسئله‌ای خطرناک است. ملی‌گرایی در مقابل اسلام‌گرایی است و اسلام‌گرایی خط محکم و استوار امام است... اینها اصل و اساس برایشان ریاست است. اگر به میهن هم علاقه دارند، میهنی است که رئیسش آنان باشند. اگر بعضی از آنان به اعمال فردی در چارچوب اسلام پایبند باشند ولی وقتی پای منافعشان پیش بیاید، از هیچ دروغ و تهمت و ناسزا فروگذار نیستند. آنان بعد از انقلاب لحظه‌ای در کنار امام نماندند. متلک و فحش و ناسزا به امام از کارهای رایج این از خدا بی‌خبران بود. تنها یکی از کارهای آنها را برایتان می‌فرستم، تا خود قضاوت فرمایید. اینان اعلامیه‌ای را که امام (قدس سره) با خط مبارکشان خطاب به آقای محتشمی نوشته‌اند، مجعول دانسته و در عین اینکه نسبت جعل را مستقیماً به من نداده‌اند ولی با قراردادن خط من بالای نامه امام به آقای محتشمی، جعل را از من دانسته‌اند ... من معتقدم که حق با امام راحلمان است آن مرد بزرگی که با هوش و استعداد سرشار خود عمق ماهیتهای کثیف ضد انقلاب را بسیار عالی تشخیص می‌داد. نامه‌ای را نهضت آزادی برای فرار از تنبیه ملت شریف ایران به اینجانب نسبت داده است و فکر می‌کرده بعد از وفات امام، من دست به چنین خیانتی زده‌ام، در زمان حیات امام و با دستور ایشان برای آقایان خامنه‌ای، هاشمی، موسوی اردبیلی، موسوی نخست وزیر، ری شهری وزیر اطلاعات وقت فرستاده شد. فقط اجازه ندادند که در همان موقع منتشر کنیم. فرمودند این برای بعد از مرگ من است تا اگر آنها خواستند ایران را به سوی غرب به خصوص آمریکا سوق دهند، منتشر کنید. من این نامه را برایتان فرستادم تا معلومتان گردد اینها از چه قماشی هستند و برای رسیدن به دنیا حاضرند به هرکسی هر تهمتی بزنند و از خدا باکی نداشته باشند...آنان که این نامه را جعلی می‌دانند، از همه بهتر می‌دانند که این خط امام است، ولی آنها چند مطلب را با این کار دنبال می‌کنند که مهمترین آن این است که فکر می‌کردند نفوذ امام در بین مردم از بین رفته است و امام محبوبیتی ندارد و با رفتن او نظام می‌پاشد و آنان روی خون و اجساد مطهر شهدا و اسلام به حکومت می‌رسند. بعد از ارتحال امام (قدس سره) بیش از ده میلیون نفر امام را بدرقه کردند و مرقد و حرم آن بزرگوار پناه محرومان شد و کسانی که با این امام بد بودند، مسلماً مورد نفرت هستند، لذا آنها با دادن نسبت جعل به من، خود را و گروه خود را می‌خواهند از این مغلطه نجات دهند... مسئله دیگری که نهضت آزادی دنبال می‌کند، این است که اعتماد مردم را نسبت به امام کم کنند... آیا نهضت آزادی و مصدقی‌ها هنوز آدمهای درستی هستند که بعد از ارتحال ملکوتی برادر عزیزتان امام بزرگ فرمودید آنها که می‌گفتند امام محبوب نیست تشییع جنازه امام را دیدند و فهمیدند ‌اشتباه می‌کنند. ملی‌گراها با برادر، امام، مرجع تقلید و رهبر شما سر ناسازگاری داشتند و دارند. اینها دل امام راحلمان را خون کرده‌اند و آدمهای بی‌دینی هستند که در قالب دین به اسلام و مسلمین ضربه می‌زنند. مقصودم از دین، دین امام است نه دین مخالفان امام که یزید و معاویه هم داشتند اما دینِ مقابل دینِ امام حسین علیه السلام.»سخنان وزیرخارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی درباره ادامه اجرای برجام حتی با وجود خروج آمریکا از برجام، از نوعی نقیض‌گویی و سردرگمی مفرط حکایت می‌کند.اخیراً محمدجواد ظریف گفته بود برجام را تحت هر شرایطی ادامه می‌دهیم حتی اگر آمریکا هم از آن خارج شود. پس از او علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با مجله اشپیگل گفته است: ایران به برجام پایبند می‌ماند حتی اگر آمریکا خارج شود.وی گفته است: اگر ایالات متحده از توافق خارج شود، ولی سایر کشورها بگویند به این توافق پایبند هستند، به طور مشخص بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه، آنگاه ایران نیز به احتمال زیاد به تعهدات خود در این توافقنامه حتی بدون آمریکا نیز پایبند خواهد بود. ولی اگر آمریکا از توافق خارج شود و اروپا نیز از این اقدام تبعیت کند، آنگاه این توافق قطعاً با شکست و فروپاشی روبرو خواهد شد و ایران به همان چیزی که قبلاً بود، باز خواهد گشت.موضع صالحی و ظریف از این جهت پذیرفتنی نیست که دولت و وزارت خارجه، رکن توافق را طرف آمریکایی می‌دانستند چنان که آقای روحانی تا سال پیش تصریح کرد «آمریکا کدخدا است و بستن با کدخدا راحت‌تر است. و اروپایی‌ها آقا اجازه هستند».حتی برخی خط قرمزها در طول مذاکرات زیرپا گذاشته شد با این توجیه که ضرورت دارد با آمریکا توافق کنیم چرا که عمده تحریم‌ها، متوجه تحریم‌های ثانویه آمریکاست.اکنون سؤال از آقایان ظریف و صالحی این است که چگونه می‌توان برای توافق برجام با وجود خروج آمریکا از آن (یا نقض آن توسط آمریکا) اعتبار قائل بود حال آن که قرار بود در ازای امتیازات واگذار شده از سوی ایران، تحریم‌ها لغو شود؟ و اگر قرار باشد آمریکا با خروج از برجام یا زیرپا نهادن آن، مانع از لغو تحریم‌ها شود، دیگر برجام چه ارزش و اعتباری دارد و قرار است چه کاری را در جهت تحریم‌ها انجام دهد؛ کاهش یا افزایش و تشدید آن با وجود برقراری محدودیت‌های هسته‌ای ایران؟!یک زن اصلاح‌طلب، دورویی پدرخوانده‌های حزبی جبهه اصلاحات درباره سپردن امور به زنان را به چالش کشید.اخیرا کنگره حزب اتحاد ملت (بدل حزب مشارکت) برگزار شد که طبق تصاویر منتشره و در جمع چند صد نفره، جز یکی دو نفر خانم دیده نمی‌شود.سمیه توحیدلو (از بازداشتی‌های فتنه 88) با انتشار یکی از این تصاویر نوشت: «این تصویر کنگره حزبی است که به دنبال سی درصد سهم زنان در مناصب هستند. دقیقا مشکل راه نیافتن زنان به مشاغل کلیدی از همین‌جاهاست.»یادآور می‌شود افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، درجریان تبلیغات انتخاباتی، تلاش کردند به دوقطبی‌های جنسیتی، قومیتی، مذهبی و ... دامن بزنند و خود را قهرمان قطب‌های مظلوم و به حاشیه افتاده‌ جا بزنند. آنها تا مرز خیانت به امنیت ملی در برخی مناطق مرزی هم پیش رفتند و برخی التهابات را موجب شدند.خاطرات مرحوم هاشمی، از مزاج تندخویی و رفتارهای غیرعاقلانه میرحسین موسوی حتی در دهه 60 حکایت می‌کند.به گزارش سایت انتخاب، در خاطرات 15 شهریور 67 هاشمی رفسنجانی آمده است: «اول وقت خواستم با نخست‌وزیر تماس بگیرم، گفتند از منزل بیرون و به جای نامعلومی رفته که کسی از ایشان خبر ندارد. از آقای ]حمید[ میرزاده معاون اجرایی ]نخست‌وزیر[ پرسیدم. ایشان هم اظهار بی‌اطلاعی کرد. با احمدآقا و آقایان خامنه‌ای و موسوی اردبیلی صحبت کردم که به نحوی مانع انتشار خبر شویم، ولی خبر رسید که روزنامه جمهوری اسلامی خبر استعفا را با حروف درشت منتشر کرده است. ساعت یازده همراه آقایان خامنه‌ای و موسوی اردبیلی و احمدآقا خدمت امام رسیدیم. بعد از بحث طولانی قرار شد که استعفاء پذیرفته نشود و امام خودشان مسئله راحل کنند.آقای ]حمید[ میرزاده اطلاع داد که نخست‌وزیر تلفنی تماس گرفته و گفته در استعفاء جدی است ولی برای انجام وظایف تا تعیین دولت جدید، فردا به نخست‌وزیری می‌آید. احمدآقا اطلاع داد امام نامه تندی به مهندس موسوی نوشته‌اند که به رسانه‌ها داده شده است. ساعت هشت شب نامه امام پخش شد، خیلی تند است و بعید است که آقای موسوی با این نامه بتواند نخست‌وزیر نیرومندی بماند. اجازه تعزیرات حکومتی را هم از نخست‌وزیر گرفته‌اند.به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. احمدآقا نامه امام به مجمع را آورده بود که اجازه تعزیرات حکومتی را از دولت گرفته و به مجمع داده‌اند و آقای موسوی که برای گرفتن اختیارات بیشتر اقدام به استعفاء کرده بود، با گرفته شدن اختیارات مواجه شده است».گفتنی است موسوی در نوشتن و انتشار این استعفانامه با امام و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گونه هماهنگی نکرده و این دو بزرگوار، خبر استعفا را صبح روز سه‌شنبه 15 شهریور 67 در روزنامه جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنند!!با تأیید آژانس و برخلاف برجام، 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران به خارج کشور منتقل شد.به گزارش رجانیوز وزارت امور خارجه در توافق هسته‌ای عقب‌نشینی‌های فراوانی را پذیرفت و نتوانست بسیاری از خطوط قرمز رهبر انقلاب را رعایت کند. با اجرایی شدن توافق حداقل انتظاری که از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌رفت آن بود که در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل بایستد؛ اما این انتظار نیز هیچ‌گاه برآورده نشد!با آن که ایران مطابق با بند 10 برجام می‌توانست 130 تن آب سنگین مازاد خود را پیش از صادرات در بازارهای بین‌المللی، در داخل کشور نگهداری نماید (made available for export to the internationl market) جدیدترین گزارش آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر از کاهش نزدیک به 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران می‌دهد. چنان که در بند 9 این گزارش آمده است: در 7 آگوست 2017 آژانس تائید کرده است که ذخایر آب سنگین ایران 111 تن بوده است.گفتنی است که خروج ذخایر مازاد آب سنگین از ایران اولا خلاف برجام است ثانیا در نتیجه مذاکره مجدد برجام و عقب‌نشینی تیم‌ مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه در برابر زیاده‌خواهی آمریکا حاصل شده است چرا که این مسئله از جمله درخواست‌های همیشگی آمریکا بود و تیم مذاکره‌کننده ایران بدون داشتن هرگونه مجوزی از شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و کمیته نظارت بر اجرای برجام با حضور در کمیسیون مشترک می‌پذیرد که آب سنگین مازاد ایران به خارج از کشور ارسال شود.لذا به نظر می‌رسد که تیم مذاکره‌کننده کشورمان نه تنها در زمان توافق هسته‌ای عقب‌نشینی‌ها‌ی گسترده‌ای از حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران کرده است بلکه حتی قادر به مقابله با زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی‌ در روزهای اجرای برجام نیز نبوده است.